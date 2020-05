Posible combate Tyson-Holyfield con fines benéfico

El excampeón mundial de boxeo Evander Holyfield mantiene conversaciones con el también exmonarca de los pesos pesados Mike Tyson para realizar una pelea de exhibición con fines benéficos para la lucha contra el coronavirus. "Su equipo ha hablado con el mío y aún no hemos llegado a un acuerdo sólido, pero vamos en esa dirección", dijo Holyfield a la radio The 3 Point Conversion. "Si se hace, entonces no es un problema. Resulta que (Tyson) estaba haciendo algo y que yo también estaba haciendo algo. Cuando se lo conté a la gente, me vieron trabajar y nos unieron. Todo tiene que ser preparado", añadió Holyfield.

El domingo apareció un cartel en Twitter anunciando la celebración de un 'Tyson-Holyfield 3' el 11 de julio en Diriyah en Arabia Saudí, donde el británico Anthony Joshua recuperó los cinturones de los pesos pesados de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional (FIB) y la Organización Mundial (OMB) contra el mexicano-estadounidense Andy Ruiz en diciembre.

Sin embargo, no se menciona ningún promotor o canal de televisión, como suele ser el caso a modo de formalización. En los últimos días ambos veteranos boxeadores han expresado su intención de regresar al ring publicando vídeos que les muestran en entrenamientos. Tyson, de 53 años, muestra poder y velocidad en sus ejercicios, reforzados por un amenazante "Estoy de vuelta". Por su parte, Holyfield, de 57, pronuncia esas mismas palabras con más calma, después de extractos donde también se le observa golpeando y saltando la cuerda.

Amigos cercanos después de la retirada, su rivalidad fue memorable en la década de los 90, marcada por dos victorias para Holyfield. El primer combate, en el que arrebató el cinturón de la AMB a su rival, fue detenido por el árbitro en el undécimo asalto, después de una épica pelea. La segunda fue increíble: Tyson fue descalificado después del tercer asalto tras haber mordido a Holyfield la oreja izquierda. La perspectiva de una tercera confrontación entre estos viejos gladiadores daría un nuevo impulso a una categoría que apenas goza de interés por los duelos entre el británico Tyson Fury y el estadounidense Deontay Wilder.