El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha anunciado que el Estadio de la Cartuja de Sevilla optará a ser una sede del Mundial de fútbol 2030 dentro de la candidatura ibérica de España y Portugal. Así lo ha indicado en un foro informativo en el que ha asegurado que "en esa aspiración ibérica que quiere organizar el Mundial de Fútbol 2030 la Cartuja es candidata".

Además, Imbroda ha vuelto a incidir en que quieren una final de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja, que se debería haber celebrado el 18 de abril entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, "con público", aunque ha precisado que "no hay fecha en este momento". "Hemos tenido una comunicación muy fluida con la Federación Española y nosotros le trasladamos al presidente que no tenemos prisa en la celebración de esta final", ha explicado Imbroda, quien ha insistido en que "no les gusta una final de Copa sin público".

Así, ha destacado que "aplaude la decisión que han tomado tanto el Athletic de Bilbao como la Real Sociedad de decidir, junto con la Federación Española, que se celebre la final con público". "Los dos clubes han entendido perfectamente que quieren celebrar ese momento especial con su afición", ha añadido. "Nosotros estamos totalmente de acuerdo con esa decisión y estamos esperando ese día en Andalucía con los brazos abiertos", ha subrayado Imbroda, quien ha insistido en que "no hay fecha en estos momentos" y en que la final "se jugará en Andalucía, en concreto en Sevilla, pero con público".

El Estadio de la Cartuja será sede de la final de la Copa del Rey durante un total de cuatro ediciones del torneo. "Tenemos la ilusión de recuperar esta instalación, ponerla en valor, de dar respuesta a todos los esfuerzos que todos lo andaluces hicimos para hacer posible una instalación de cinco estrellas", ha destacado.