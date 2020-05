Carlos Rojo:"Superé la covid, pero mi hermana murió durante mi enfermedad"

No es sencillo elegir entre las caras del poliédrico Carlos Rojo Romón: periodista, entrenador nacional de fútbol en la base del Real Zaragoza, ejecutivo de Adidas responsable de los jugadores de la selección española en el Mundial de Sudáfrica 2010... En los últimos meses, también ha sufrido una arista del complejo poliedro de la vida: el coronavirus.

Después de hacerle tantas y tantas entrevistas, esta me cuesta arrancarla... Comenzamos hablando de lo más reciente y así no nos extraviamos.

Lo más reciente es que en estos mismos momentos me encuentro viendo a mi madre, María Luisa, que tiene 99 años, en compañía de mi hijo, Jorge.

Vamos un poquito más atrás...

Superé la covid, pero mi hermana Marisa murió durante mi enfermedad. Ha sido una experiencia durísima. Lo pasé fatal cuando recibí la noticia de su fallecimiento. Sufrió una peritonitis y un infarto en el hospital. Imagínese... Yo, ingresado; ella, muerta.

Ya imagino.

El dolor, multiplicado. El mío propio y el dolor por el fallecimiento de mi hermana. Yo había ingresado unos días antes. Me encontraba mal en casa: fiebre, diarrea, perdida del sabor, malestar general. Mis hijos decidieron llamar al hospital. Me llevaron allí en ambulancia. Me trataron sensacional en el Hospital Clínico. A las dos semanas, me dieron el alta.

Sigue guardando la extraordinaria capacidad de síntesis de su etapa de periodista.

Esa fue una fase intensísima. Yo había jugado en las categorías inferiores del Real Zaragoza y en el Aragón. El fútbol me apasionaba. Comencé a colaborar con ‘Oriéntese’. También pasé por ‘Zaragoza Deportiva’ y ‘Aragón Exprés’. Después entré en HERALDO, con grandes profesionales como José María Doñate, Ricardo Gil o Alejandro Lucea. También pasé por ‘El Noticiero’, con Martín de Urrea y Antonio Herráiz, que acaba de fallecer. Disfrutaba enormemente con el periodismo, una atalaya privilegiada para divisar la vida. La siguiente etapa fue la radio, en Radio Popular de Zaragoza.

Allí hizo ‘Terminal Cero’, en su tiempo el programa más oído de la radiodifusión aragonesa.

Fue un tiempo irrepetible con Eduardo González. También estaba mi hermana Marisa.

Recuerdo que durante su enfermedad, el mismo día del fallecimiento de Antic, le envié un vídeo en el que narraba un gol suyo.

Me hizo mucha ilusión ese wasap. Seguíamos al Real Zaragoza. También comencé a entrenar en la Ciudad Deportiva en los tiempos de Zalba. Afortunadamente, de Villarroya a Arbeloa, sesenta jugadores que he entrenado han llegado a Primera División. Me casé con Isabel Camón. Nacieron mis hijos, Carla y Jorge. Antes me había incorporado a Adidas.

¿Cómo llegaba a todo?

Con la comprensión de mi familia y dejando la radio.

Con Adidas se dio el gustazo de acompañar a la selección española en el Mundial 2010.

El fútbol, igual que me obsequió trabajando en el equipo de mi tierra, el Zaragoza, también me regaló el momento más importante de la historia del fútbol en España.

¡Campeones del mundo!

Así es. Era el responsable de Adidas de Álvaro Arbeloa, Xabi Alonso, Xavi Hernández, David Villa, Javi Martínez, Fernando Llorente... Chavales maravillosos, educados, formados. Y unos futbolistas de lujo. Solo había que ver a qué velocidad circulaba la pelota. Y ganadores. Fue un hito, algo de lo que estaremos eternamente orgullosos los españoles.

Algo que evocar en estos días duros del coronavirus.

La vida es placer y dolor. Mi mujer falleció de cáncer con 45 años, mi hija afortunadamente lo superó. Ahora, el coronavirus...

Cuando con la tecnología y los avances pensábamos que lo teníamos todo controlado...

Nunca hemos dejado de ser vulnerables, nunca. La vida es una aventura por la que hay que luchar todos los días.