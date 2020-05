El Gobierno, optimista sobre la vuelta del fútbol en verano pese a los cinco positivos

LaLiga ha confirmado este domingo que una vez finalizadas las pruebas médicas al personal mínimo imprescindible referido por los clubes para iniciar los entrenamientos, se han detectado cinco casos positivos por coronavirus entre los clubes de Primera y Segunda. Todos ellos se encuentran asintomáticos y en la fase final de la enfermedad.

Aunque la patronal subraya que desconoce la identidad de los afectados, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, entre ellos se encontrarían el lateral zurdo del Atlético Renan Lodi, el portero bético Joel Robles, que lo ha reconocido en un vídeo, el venezolano del Granada Yangel Herrera y el portero de la Real Sociedad Álex Remiro. Aunque no lo precisa LaLiga, estos dos últimos habían dado negativo en los test de PCR pero en los exámenes serológicos apareció algún rastro y por ello han sido aislados de sus compañeros y confinados en sus domicilios. Según avanzó la Cope, un total de 160 jugadores han desarrollado anticuerpos y serían ya asintomáticos.

El organismo presidido por Javier Tebas ha trasladado los datos de los test efectuados esta semana al Consejo Superior de Deportes (CSD) y al Ministerio de Sanidad. La patronal recuerda que uno de los objetivos de estas pruebas médicas era detectar los denominados asintomáticos, es decir, aquellas personas que están contagiadas y que, sin presentar síntomas, pueden contagiar a otras personas. "De esta manera garantizamos la seguridad de todos en la vuelta al trabajo de acuerdo a las normativas de riesgos laborales", remarca LaLiga.

Cuarentena

Los protagonistas de los cinco positivos detectados en los test deberán permanecer en cuarentena en sus domicilios y en los próximos días se les volverá a realizar nuevas pruebas para detectar la covid-19. En caso de obtener dos resultados negativos, podrán incorporarse a los entrenamientos en las instalaciones de su club. LaLiga ofrecerá a las personas que conviven con los afectados la posibilidad de someterse también las pruebas de detección.

LaLiga recuerda que seguirá aplicando el protocolo de actuación de vuelta a los entrenamientos, aprobado por el CSD y el Ministerio de Sanidad, en aras de garantizar al máximo la seguridad de todos los jugadores, cuerpos técnicos y empleados de los clubes. Además, ha advertido a todos los participantes en los entrenamientos que no relajen las medidas sanitarias recomendadas.

En un mensaje cauto pero optimista sobre el próximo regreso a la nueva normalidad del deporte rey, con gradas vacías y una sensación de extrañeza inusitada, el Gobierno se ha encargado este domingo de confirmar que es "probable" que este verano se reanuden las competiciones locales, incluyendo las eliminatorias de ascenso a Segunda y Segunda B, y europeas. Nada nuevo respecto al protocolo establecido por LaLiga, la Federación y el Consejo Superior de Deportes en el 'Pacto de Viana', pero una invitación al optimismo partiendo del propio Ejecutivo.

"Debería ser posible que haya partidos en julio y agosto, pero no vamos a dar fechas fijas"

"Vamos a ser prudentes. Debería ser posible que haya partidos en julio y agosto, pero no vamos a dar fechas fijas. Vamos a ir viendo cómo evoluciona la epidemia y cómo va esa transición hacia la nueva normalidad", ha indicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. "Hasta que no tengamos decisiones tomadas en base a criterios técnicos no vamos a dar nada por seguro", ha añadido Illa en la conferencia de prensa que ofreció este domingo tras la habitual reunión telemática entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los máximos dirigentes autonómicos, para analizar los pormenores sobre las fases de desescalada.

Después de que a lo largo de esta semana los profesionales hayan sido sometidos a los test de PCR y serológicos para detectar la enfermedad o la aparición de anticuerpos y de que la mayoría de los equipos hayan iniciado los entrenamientos individuales, LaLiga mantiene sus tres escenarios para la vuelta del torneo de la regularidad.

Lo más normal, tal y como desveló el mexicano Javier Aguirre, técnico del Leganés, es que la competición en Primera y en Segunda regrese el tercer fin de semana de junio, es decir, el sábado día 20 o el 19 si se adelantase algún partido al viernes. La hipótesis más optimista es que este plazo pudiera adelantarse una semana y otra opción, menos positiva, pasa por volver el último fin de semana de junio, con partidos cada tres días a partir de entonces. Si nada se tuerce, es decir, si no hay un rebrote que exija la marcha atrás y recomiende un nuevo confinamiento, el regreso de la Champions se prevé para la primera semana de agosto.

Respecto a las categorías inferiores, la Federación Española de Fútbol ha previsto que los cuatro primeros equipos de cada grupo disputen las eliminatorias para la fase de ascenso a Segunda y de promoción a Segunda B en los meses de julio y agosto, pero ha dejado la última palabra al Ministerio de Sanidad, que será el que tome la decisión final.

