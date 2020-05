Los pescadores de Jaca temen denuncias cuando vuelva la pesca deportiva, aunque estén federados

La Sociedad Deportiva de pescadores ‘los Mayencos’ de Jaca han mostrado su malestar sobre la forma de actuar de la Subdelegación del Gobierno en Huesca y Seprona, en relación con la actividad deportiva de la pesca federada. Se quejan de que a pesar de que en la fase dos se prevé que se reanude la pesca deportiva en general, desde el Seprona se les ha comunicado verbalmente que los pescadores serán denunciados, aunque estén practicando la actividad dentro del municipio y en la franja horaria establecida.

El presidente de Los Mayencos, Miguel Sádaba, explica que en la fase 2 del plan de desescalada establecido por el gobierno, y que todavía está por concretar, se prevé que se reanude la pesca deportiva para los pescadores federados y no federados.

Sin embargo, para adelantar la vuelta a la actividad deportiva de los deportistas (también pescadores) catalogados por sus federaciones correspondientes como de ‘alto nivel, y también para los deportistas que son ‘federados’, el pasado 3 de mayo “se dictó una concreta norma, la Orden SND/388/2020, publicada en el BOE del mismo día con entrada en vigor al día siguiente 4 de mayo, en la que, en su artículo 9.1, se establece que los deportistas federados pueden entrenar en unas franjas horarias, pudiendo acceder libremente (por tanto también en vehículo) al lugar de entrenamiento (el río en nuestro caso) siempre que sea una zona comprendida dentro del municipio del lugar de residencia del concreto deportista”, subraya.

A su juicio, la redacción de esta norma “es tan clara que no admite interpretaciones. Las normas están para cumplirse y para aplicarlas”. Pero desde el Seprona y por ende desde la Subdelegación del Gobierno, “se nos ha comunicado verbalmente y no por escrito, que nos denunciarán si nos ven pescando, aunque lo hagamos dentro de nuestro municipio y en esa franja horaria”.

Aunque saben que pueden actuar legalmente contra esas “hipotéticas denuncias” con el respectivo recurso, el daño “injusto y a sabiendas” ya está realizado, añade, “porque los pescadores no queremos que se nos trate en el río como infractores, con el consiguiente bochorno y mal trago que nos ocasionaría ese actuar injusto”.

Por ello, no se atreven a ir al río por esas amenazas verbales, “emitidas injustamente y a sabiendas por la autoridad competente para denunciarnos”. No entienden la manera de actuar por parte de esta administración, por eso han querido hacer público su malestar y queja para que, de alguna manera, “la Administración rectifique a tiempo y no ahonde en el perjuicio que ya se nos ha ocasionado”.

Pese a todo, desde la Sociedad Deportiva de pescadores ‘los Mayencos’ de Jaca, se quiere ensalzar y alabar la labor que a lo largo de los años viene realizando el Seprona en la preservación del medio natural.