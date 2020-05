Andrea Loscos da el salto a la élite

Joven y con proyección. Andrea Loscos se incorporará al Balonmano Salud Tenerife de la Liga Guerreras Iberdrola la próxima campaña, dando el salto a la élite del balonmano femenino español tras cerrar una temporada de ensueño. La lateral de 19 años se ha coronado como la máxima goleadora del grupo B de la División de Honor Plata con Dominicos, el club donde nació y creció como jugadora. La de la capital del Ebro se compromete con el combinado canario por las próximas dos temporadas y da un paso de gigante en su carrera.

La lateral, ganadora de tres campeonatos de Aragón y seleccionada por el combinado de la Comunidad desde categoría infantil, expone: "Me da mucha pena irme del club en el que llevo desde muy pequeña". "Lo que soy ahora es gracias a ellos y les doy las gracias por todo lo que han hecho por mi. Mis compañeras, el cuerpo técnico y el club se han alegrado mucho de la noticia. Me dieron la enhorabuena desde todos los lados", señala Loscos.

La zaragozana explica que para ella el balonmano es su vida y asevera: “No poder tener un balón en la mano esta cuarentena está siendo horrible”. “Soy una persona muy activa y no he dejado de hacer deporte. Ahora que se puede salgo a correr”, añade. Andrea Loscos cuenta cómo se enteró de la oferta del Balonmano Salud Tenerife: “De primeras no sabía si coger el teléfono, cuando vi una llamada de un número desconocido. Finalmente lo cogí. Solo con lo que me estaban contando me entraban calores en el cuerpo. Cuando colgué estaba súper emocionada. Los días siguientes le empecé a dar vueltas a todo, sobretodo, al hecho de cambiar todo de mi vida. Entonces no estaba tan emocionada, sino más triste”. Toda una montaña rusa emocional a la que le quedaría un último tramo. “Luego cuando empecé a estar tranquila, con todo sobre la mesa y la decisión tomada, me quité un peso de encima y ya disfruté de pensar en lo que estaba por venir”, remata.

“He hablado con el entrenador -Octavio Pérex- y el objetivo que tiene es un equipo joven e intentar estar lo más alto que se pueda en la categoría. Trabajar y luchar cada partido e intentar optar a lo máximo posible”, cuenta. Además, “a mi en particular me ha pedido esfuerzo, dedicación y que demuestre lo que vio en mi para quererme en su equipo”, concreta la exjugadora del Dominicos zaragozano.

Luchadora y con ganas de superarse. Sus objetivos personales para el próximo curso pasan por “seguir creciendo como jugadora” y continuar cumpliendo sueños a través de “trabajo, esfuerzo y dedicación”.

Andrea Loscos confiesa que su salto a la máxima categoría no ha sido del todo inesperado. “Verme en la lista de máxima goleadora hacía que se me pasase por mi cabeza que algo podía llegar. Lo pensaba, pero ahora que ha pasado aún no me lo creo. Incluso cuando me lo dijeron no era consciente”, declara. Y añade que jugar en la élite del balonmano nacional es “un sueño. Siempre que veía balonmano en la tele pensaba que ojalá algún día estaría ahí jugando y no me creo que se vaya a cumplir”, destaca.

Con muchos años por delante para crecer y consolidarse en lo más alto del balonmano español, la lateral izquierdo espera poder formar en algún momento parte de conjunto nacional: “Yo creo que cualquiera que se lo proponga tiene posibilidades así que allí estaré luchado para conseguirlo. Me encantaría”. También apunta a participar en unos Juegos Olímpicos: “Es mi meta imaginaria. Ojalá algún día”, desea la zaragozana.