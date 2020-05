Carlos Mayo lamenta que algunas personas le hayan increpado sin saber la normativa

El atleta Carlos Mayo ha lamentado en sus redes sociales que haya habido personas que sin saberse la normativa le hayan increpado por salir a correr. El actual campeón de España de campo a través ha explicado que el domingo pasado salió a correr por primera vez sin que hubiera ningún problema pero que este lunes ha habido personas que le han afeado el hecho de hacerlo sin saber que es un deportista de alto nivel (DAN) y que puede entrenarse a cualquier hora del día sin límite de tiempo.

El fondista ha explicado que tras entrenarse ayer por una zona muy concurrida de Zaragoza ha decidido este martes hacerlo por una con bastantes menos personas para coincidir con el menor número posible de gente, completado 14 kilómetros a 4'03 kilómetros por hora, y que se ha cruzado, como mucho, con medio centenar, cuando ayer serían más de mil. "Hasta aquí la parte bonita de la historia: primeros dos días entrenando en la calle, disfrutando como un niño pequeño y con la suerte de tener buenas sensaciones por haber conseguido entrenar en cinta en casa durante todo el confinamiento", apunta Carlos Mayo.

Sin embargo, la parte negativa la explica en que de esas aproximadamente cincuenta personas con las que se ha cruzado, y que bien podrían ser mayores de 65 años, cinco de ellas le han llamado la atención de forma verbal, incluyendo una señora gritando desde su balcón. "Sinceramente, he sentido muchísima impotencia porque considero que no estaba haciendo nada malo, estaba cumpliendo las normas y realizándolo en un horario determinado por los motivos que ya he expuesto. Por supuesto, entre estas llamadas de atención no incluyo las miradas que hablan por sí solas", lamenta.

En este hilo Mayo señala que no lleva un cartel en la frente en el que diga que es DAN y que, aun así, cree que es mejor no dedicarse a ir por la calle juzgando lo que se ve sin saber, porque nadie conoce la situación de cada uno "y no siempre todo es lo que parece".

A tres de las personas que le han reprendido les ha explicado que es un deportista de alto nivel y que había que saberse las normas antes de criticar, aunque la mayoría ha reaccionado con indignación porque piensa que no se creían lo que les decía. "En fin, lo dicho, delincuente se nace, no se hace. Me han juzgado sin conocer, sin saber nada y esa imagen se han llevado de mí, de delincuente. Triste y bonito", finaliza el atleta zaragozano