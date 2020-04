Así se regulan en otros países los límites del permiso para salir a hacer deporte

El Gobierno valorará este martes las diferentes medidas de desconfinamiento que permitirán practicar deporte a partir del próximo sábado 2 de mayo, tal y como anunció este fin de semana el presidente Pedro Sánchez. Si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo como está haciendo ahora, a partir del próximo día 2 de mayo se permitirán las salidas para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos", indicó.

Hasta la reunión del Consejo de Ministros del martes, no se perfilarán los detalles y pautas de esa relajación de las restricciones del estado de alarma para hacer deporte, pero se asentará sobre las bases de las medidas que se han ido adoptando en los últimos días con otros aspectos, como la salida de los niños.

El 2 de mayo, de este modo, se podrá salir a la calle a hacer deporte, pero siempre de forma individual y al aire libre: gimnasios y otras instalaciones deportivas permanecerán clausuradas, aunque no debe descartarse aún que a deportistas de élite o profesionales se les permita acceder a centros de entrenamiento, tal y como establecen algunos protocolos como el de LaLiga o ya se hace en Alemania. Seguirán, en cualquier caso, prohibidas las salidas en grupo y deberán respetarse las indicaciones generales de seguridad: distancia de dos metros, higiene de manos…

Falta por ver qué tipo de deporte se podrá hacer de forma individual, si solo correr o se permitirán paseos o entrenamientos en bicicleta. También debe concretarse durante cuánto tiempo, en qué radio de acción del domicilio o localidad y si será obligatorio o recomendable el uso de mascarilla. Con los niños, por ejemplo, se ha establecido una hora diaria como máximo de salida y un kilómetro de distancias respecto al domicilio, no siendo obligatorio el uso de mascarilla.

Todo apunta a que la autorización para salir a hacer deporte en España seguirá esas mismas líneas: acotándose el ámbito de movimiento y limitándose el tiempo. Así se hace por ejemplo en Francia, donde se permite correr durante una hora y dentro de un kilómetros. Pero en otros países europeos hay pautas distintas. En Italia no habrá limitaciones de tiempo y distancia a partir del 4 de mayo. En Reino Unido, se puede correr por donde se quiera pero con una hora como máximo. En otros países, como Bélgica, Suiza o Países Bajos, no existen límites ni de tiempo ni de distancia, aunque en algunos sí se establecen franjas horarias. Por ejemplo, en Francia no se puede salir a correr entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde, para evitar coincidir con el horario comercial.

Respecto al uso de bicicletas, queda restringido -aunque no prohibido- en países como Francia o Reino Unido por las propias limitaciones de kilómetraje. Otros, como en la vecina Andorra, las han prohibido expresamente, en gran medida, debido a la amplia comunidad de ciclistas profesionales con residencia en el principado. En ningún país, se deja aún salir en grupo.