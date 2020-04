Médicos de 17 de los 20 clubes de Primera en Italia dicen "no" al retorno de la liga

Los médicos de 17 de los 20 clubes de la Serie A (Primera División) de Italia han enviado una carta de 20 páginas a la comisión técnico-científica de la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), en la que indican su negativa a que la liga -con los entrenamientos previos- se reanude tal y como contempla el protocolo de la organización del torneo, según una información publicada a media tarde de este sábado en el periódico La Repubblica, de Roma.

Los equipos que firman esa misiva son Atalanta, Bolonia, Cagliari, Brescia, Fiorentina, Inter de Milán, Lecce, AC Milán, Nápoles, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spal de Ferrara, Torino, Udinese y Verona. Es decir, solo han quedado fuera de esta postura, por el momento, Juventus de Turín, Lazio y Genoa.

En el documento se solicitan numerosas aclaraciones sobre el protocolo previsto por el ente que rige la liga italiana de cara al retorno a la competición. Los médicos manifiestan sobre todo una gran preocupación por las consecuencias de ámbito legal que pueden derivarse si un jugador da positivo en un test tras un entrenamiento o un partido. También se subraya, con énfasis, que la situación en Italia, especialmente en el las regiones del norte del país transalpino, sigue siendo muy crítica a fecha de hoy.

"En el caso de que un miembro del grupo del equipo sea positivo, no está claro si la actividad del equipo puede reanudarse por parte de los futbolistas que son negativos en las pruebas previstas", denuncian en primera instancia. Esta es una cuestión muy debatida entre los médicos deportivos italianos que, asimismo, indican que va a ser problemático retomar los entrenamientos después de un parón tan largo.

Otra de las cuestiones clave en la carta de los responsables médicos de estos 17 clubes tialianos gira en torno a la "dificultad existente en los partidos para respetar la distancia de seguridad, algo difícil, sino imposible", señalan los firmantes. En este sentido, también se señala la "gran dificultad que supone el trabajo diario para la desinfección de las instalaciones de la concentración requerida, incluidos los restaurantes".

En las aportaciones recogidas en esta carta, los médicos reflejan sus dudas y temores. El de la Sampdoria dice que "hemos decidido no reanudar el 4 de mayo los entrenamientos". El de la Roma se pregunta: "¿Cómo manejaremos la positividad de un jugador si se conoce en la víspera de un partido? ¿Se aplazará ese partido? ¿Para cuándo? ¿Es legalmente posible el protocolo previsto? ”.

Desde el Parma, su médido anuncia que en el 'staff' de personal indispensable para los partidos "tenemos a alguien mayor de 65 años; así que ¿qué debemos hacer?". El del Nápoles pide "aclarar muy bien todos los aspectos médico-legales en torno a la responsabilidad de los médicos de los clubes si surge un positivo o un problema mayor". Una pregunta que el doctor del AC Milan reitera en términos similares.

El médico del Lecce dice no saber "dónde encontrar los hisopos, los test (recuerda La Reppublica que este es el problema de millones de italianos hoy en día)". El del Bolonia advierte que, "no pensemos bajo ningún concepto en una reanudación de la actividad antes los próximos 15 días, como mínimo". El Brescia, a través de su médico, considera que "el protocolo no es suficiente para proteger la salud del personal y de los jugadores".

La Fiorentina, entre otras cosas, traslada mediante su médico que está "preocupada por posibles problemas de seguridad sanitaria cuando se tuvieran que afrontar los partidos, pues es muy complicado cumplir con las pautas de los viajes, los traslados a los hoteles, las comidas..." . El doctor del Cagliari señala, singularmente, que "los trabajadores del almacén o de la cocina no son responsabilidad del médico del club y eso nadie lo aclara". El Sassuolo y el Spal consideran que "mantener en un partido el distanciamiento social parece algo muy difícil".

Los 17 médicos resumen en su larga misiva a la Federación Italiana que el actual protocolo para reanudar el Calcio, "tal y como está, no sirve y no puede funcionar".