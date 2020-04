Pep Cargol: "En ninguna de las situaciones estaríamos fuera de competición europea la temporada que viene"

El Casademont Zaragoza tiene asegurada la próxima temporada su participación en competición europea. El director deportivo del conjunto zaragozano, Pep Cargol, así lo ha asegurado. "En ninguna de las situaciones estaríamos fuera de competición europea la temporada que viene. En el peor escenario seríamos séptimos, por lo que nuestro objetivo de jugar en Europa al año que viene estaría intacto", ha aseverado, explicando que esto se debe a que "la clasificación actual en ACB tiene un reflejo importante en cuanto a participar en Europa" el curso próximo.

La pandemia de coronavirus ha supuesto un revés para la gran temporada que estaba cuajando el equipo zaragozano, tercero en la Liga y clasificado, y con factor cancha a favor, para los cuartos de final de la Champions League. Cargol ha deseado que "esto pase pronto y volvamos a hablar de basket y de deporte", a la vez que ha agradecido a la plantilla rojilla su "esfuerzo, profesionalidad, complicidad y ganas de seguir conectados y estando preparados para, si se da la ocasión, poder competir".

En este supuesto de que las competiciones finalmente llegasen a disputarse, el director deportivo ha deseado que los jugadores sigan compitiendo "de la misma forma que venimos haciendo durante toda la temporada: siendo fieles a nuestra identidad, sacar el máximo rendimiento de nuestros recursos". "Estamos en un escenario donde las cosas cambian día a día. Tenemos que ser conscientes de las dificultades de esta situación y competir con nuestras máximas posibilidades cuando llegue el momento. Cuando este llegue veremos qué podemos hacer", ha apuntado.

NOTICIAS RELACIONADAS El Casademont acepta las bajas de Seeley y Thompson

El Casademont Zaragoza ha sufrido un nuevo varapalo con las bajas de Seeley y Thompson debido a su marcha a Estados Unidos en el mes de marzo. El director deportivo del conjunto zaragozano ha agradecido su "cercanía, compromiso, trabajo y lo mucho que nos han ayudado a crecer". Sin embargo, pese a este contratiempo en la confección de la plantilla, Cargol señala: "Siempre nos hemos estado moviendo e intentando buscar en el mercado. Cuando esté la situación un poco más encauzada veremos qué podemos hacer, ahora creo que es todavía prematuro ya que es un escenario de mucha incertidumbre". Y ha añadido: "Cuando han aparecido problemas el equipo ha dado respuesta. Cuando Fran estuvo lesionado Hlinason dio un paso adelante, ganamos al Barça con Rodrigo San Miguel lesionado... Siempre ha habido situaciones en las que hemos ido encontrando recursos y eso nos da mucha fuerza porque es con lo que nos identificamos, con el equipo".

Respecto a la decisión de la ACB ha señalado que esta tomó "una decisión importante, y lo hizo por unanimidad. No es un traje a medida para todo el mundo, pero busca el bien común". "Se han fijado unas fechas que dependen de la seguridad sanitaria. Desde el último día que entrenamos, el 12 de marzo, hemos seguido conectados y preparando el posible regreso dentro de nuestras posibilidades y herramientas de las que disponemos", ha apuntado en cuanto a la preparación del equipo. Pese a la celebración del torneo final de la Liga Endesa en verano, Cargol ha afirmado que Seibutis y Justiz no podrán disputar ninguno de los encuentros de esta campaña: "Los dos están en proceso de rehabilitación, pero no se vislumbra que haya una recuperación en el corto plazo".

Cargol ha explicado que la intención de la ACB es la de "intentar terminar la competición y que esta sea bajo un entorno de seguridad para los deportistas, entrenadores y gente que pueda estar alrededor". Pero ante ello se encuentran la dificultad de las fechas: "La fecha tope para terminar la competición es el 10 de julio, el día 31 de mayo es la última fecha para tomar una decisión y la de 24 de junio es la fecha tope para iniciar el último tramo y tres semanas antes comenzar con los entrenamientos ya que necesitamos que los jugadores estén en las mejores condiciones para competir y que no se lesionen. Todo el mundo ha tenido que ceder", ha apuntado.

Pep Cargol ha apuntado que la continuidad de Porfirio Fisac, con contrato hasta 2021, sería algo con lo que la entidad "estaría encantada", pero también ha expuesto que "cuando hayamos pasado todo este proceso nos juntaremos para tomar las decisiones que se acuerden". También ha hablado de la posibilidad de que Carlos Alocén continúe vinculado el próximo curso al Casademont Zaragoza en forma de cesión. "Alocén ha demostrado que su evolución ha sido espectacular, pero esa decisión tendrá que tomarse el próximo año y no depende solo de nosotros. Tendrán cosas que decir tanto el jugador como el Real Madrid cuando proceda".