El preparador físico del Zaragoza cree que será necesaria una mini pretemporada

El preparador físico del Real Zaragoza, Roberto Cabellud, ha declarado que cree que antes de que se produzca un hipotético regreso a la competición habrá que realizar una mini pretemporada, algo en lo que "todo el mundo coincide".

"Pensando en que la competición pueda volver, y con el tiempo que llevamos parados, todo el mundo coincide en que va a ser necesaria una pequeña pretemporada, no tan completa como las que hacemos en verano pero sí de unos quince o veinte días antes de empezar a competir", ha apuntado en una entrevista publicada en la página web del club.

Tras un mes de confinamiento, Cabellud cree que se puede decir que el trabajo de la plantilla ha entrado en "velocidad de crucero" ya que los jugadores lo tienen "más que asimilado".

"El funcionamiento de la primera semana llevó mayor trabajo y mayor implicación por parte de todos pero ahora es verdad que los jugadores han cogido una dinámica muy completa, han asimilado una rutina diaria y ya vamos casi en piloto automático en el sentido de que no hace falta perseguir a nadie porque todo el mundo está haciendo su trabajo", ha desvelado.

Igualmente ha indicado que la comunicación está siendo "fluida y constante" con lo cual lo que es el trabajo, dentro de las limitaciones que supone estar en casa, lo están llevando bien.

Roberto Cabellud ha analizado que cuando comenzó el confinamiento no había una previsión clara de cuando iba a terminar y parecía que iba a ser más corto.

A este respecto ha añadido que en un principio, junto al también preparador físico Javier Chocarro, enfocaron un trabajo pensando en que iban a ser pocos días con una exigencia tal vez mayor a nivel de carga y de volumen físico.

"En el momento que vimos que la situación no iba a ser tan corta, que se iba a prolongar más en el tiempo, decidimos adaptar la planificación y ahora lo que estamos haciendo es trabajar cada semana en bloques de seis días porque siempre damos un día completo de descanso".

De esos seis días los jugadores están trabajando prácticamente dos sesiones, una más enfocada al trabajo de fuerza que coordina más Chocarro y otra al trabajo de resistencia o de lo que se denomina trabajos más complementaros que coordina el propio Cabellud.

A este respecto, ha mencionado que dentro de esas dos sesiones diarias que realiza la plantilla se les da la flexibilidad de que, dentro de las circunstancias de cada uno, puedan gestionar el momento de hacerlo.

"Se les da la posibilidad de hacerlo conjuntamente pero entendemos que a veces las circunstancias de los que tienen niños o las posibilidades de espacio también limitan, evidentemente. Ahora llevamos tres semanas trabajando en base a esa programación", ha indicado.

Teniendo en cuenta que todavía no existe una fecha concreta del regreso al trabajo de forma conjunta, ambos preparadores físicos han empezado a pensar en cómo pueden planificar el futuro y, de momento, la decisión es continuar en la organización que llevan ahora de lo que viene a ser "un mantenimiento" del estado físico del jugador.

"Queremos que no haya una pérdida muscular, que no haya una pérdida de valores de resistencia y en el momento en que veamos esa posibilidad de volver a entrenar, no sé si conjuntamente todos o en grupos reducidos, entonces haremos una programación en base a ese tipo de trabajo", ha avanzado.

Roberto Cabellud no tiene claro que esta opción vaya a ser a corto plazo sino que piensa más bien que sería "a finales de mes o principios del que viene" y que, por lo tanto, van a seguir el trabajo como hasta ahora.

El preparador físico zaragocista ha destacado que la respuesta de los jugadores, tanto en el estado físico como en el anímico, está siendo muy buena.

"También es cierto que el trabajo que les enfocamos, que va dirigido al aspecto físico, les ayuda en su rutina diaria. Es una obligación marcada y que como deportistas profesionales les viene bien porque estar en casa, como nos pasa a todos en función de las circunstancias de cada uno, no es fácil y esa rutina diaria también les libera un poco a nivel psicológico", ha destacado.

También piensa que con el trabajo físico se cumplen esos dos objetivos, por un lado el principal que es el mantenimiento de la forma a nivel físico y por otro también el psicológico de mantener a la plantilla ocupada en una rutina diaria dentro de sus obligaciones.