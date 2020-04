María Delgado: "Venceremos al coronavirus e intentaré hacer medalla en Tokio"

El maldito coronavirus también ha contagiado al deporte. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio han entrado en hibernación, confinados hasta el verano de 2021. La nadadora adaptada aragonesa María Delgado tendrá que aguardar un año para subir al podio que le espera.

Vaya faena, María...

Pues sí. Tenía una gran ilusión por acudir este año a los Juegos deTokio. Incluso ya había alcanzado la marca mínima para participar. Ha sido una pena muy grande. En cualquier caso, tenemos que centrarnos en la gente que está enferma y lo está pasando mal. Mi madre trabaja de enfermera en el Centro de Salud de Sagasta y me cuenta la situación. Yo llevo confinada en mi casa de Zaragoza desde que cerraron la Residencia Blume de Madrid.

¿Vino cuando se declaró el estado de alarma?

No, antes, el día 12 de marzo. Ya había comenzado a haber problemas cuando se conoció un caso positivo de un deportista de la Residencia Blume y del CAR (Centro de Alto Rendimiento). Esto fue el día 6 de marzo.

Antes del 8-M, por tanto...

Sí, sí, antes del 8-M. Cuando se conoció el positivo por coronavirus se cerró el módulo afectado. Recuerdo que inmediatamente después, en el fin de semana del 8-M, competí en Barcelona y logré la marca mínima olímpica de 100 metros estilo mariposa para los Juegos de Tokio. Después de lograr la marca, regresé a Madrid.

¿A qué regresó?

Inicialmente, había que seguir entrenando. Se comenzaban a oír noticias de la dimensión de la epidemia, pero no fue hasta el jueves 12 de marzo cuando nos comunicaron otras medidas.

¿Qué medidas?

En un principio, nos íbamos a quedar haciendo la cuarentena en la residencia los atletas con opciones de conseguir medalla en Tokio. Dos horas después, ese mismo jueves, nos dijeron que no, que no se hacía la cuarentena en la Blume, que se cerraba la residencia hasta nueva orden.

¿Y qué hizo usted?

Pues sacarme inmediatamente el billete, coger el AVE en Atocha y venirme esa misma tarde a Zaragoza. Recuerdo que la estación de Atocha estaba desierta. Jamás la había visto así. Llegué a Zaragoza y me fui a la casa familiar en el barrio de Las Fuentes.

¿Qué le dijeron sus padres?

Mis padres están contentos porque me ven en casa. Desde que me marché becada a la Blume hace seis años, apenas puedo estar por aquí... Pero todos estamos muy sensibilizados con el problema del coronavirus, pues además mi madre es enfermera.

¿Mantiene el contacto con los compañeros del CAR?

Claro. Hablamos por teléfono. Somos alrededor de 600 deportistas por los que pasan absolutamente todas las opciones de lograr medallas olímpicas y paralímpicas. Hemos dejado nuestras casas, a nuestras familias, para darlo todo por el deporte y ahora nos vemos este año sin Juegos. En la Blume me levantaba a las siete de la mañana para estudiar en la Universidad Politécnica de Madrid. Después, entrenaba entre cinco y siete horas diarias.

Durísimo, María...

El que algo quiere, algo le cuesta. Llevo en la élite mundial desde que tenía 15 años, cuando fui la nadadora más joven en el Mundial de Montreal de 2013. Allí ya conseguí una cuarta plaza. Después, entre Europeos, Mundiales y Juegos, he logrado 12 medallas.

¡Qué maravilla!

Ahora entreno en mi casa con las pautas que me marca mi entrenador, José Luis Vaquero. Hago bici estática, remo, fuerza...; pero no es igual, pues no puedo sentir el tacto del agua en mis manos.

Pero usted nunca se da por derrotada...

Por supuesto que no. Venceremos al coronavirus e intentaré hacer medalla en Tokio. Pero ahora tenemos que respetar la medidas establecidas, ayudando a la gente que lo necesita de verdad, que son los enfermos.