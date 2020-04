El fútbol regional aragonés no acabará las ligas, habrá ascensos y ningún descenso

El fútbol aragonés no acabará las ligas en ninguna categoría, como tampoco lo hará la Segunda B (primer escalón del fútbol no profesional), donde militan ahora el Ebro y el Ejea en representación de la territorial de Aragón. Se busca un broche al inconcluso año 2019-20, con ascensos de categorías y sin descensos. Una maniobra que, por fuerza, modificará ostensiblemente el diseño de los diferentes escalones de las ligas, tanto en número de equipos como, quizá, de grupos en varias de esas categorías. Tal vez, a consecuencia de este extraordinario parón por la pandemia del coronavirus, el fútbol español esté en el inicio de una profunda remodelación de arriba a abajo dentro del ámbito no profesional (excluyendo, en principio, la Primera y la Segunda División).

Las intenciones iniciales del presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, que giraban siempre alrededor de la finalización de los torneos cuando fuese posible, sin fechas en el calendario (se habló hace 10 días de, julio, agosto, septiembre o, incluso, más tarde), se vieron en la tarde-noche del martes 14 de abril modificadas por completo a instancias del Consejo Superior de Deportes (CSD), apéndice del Gobierno de España, que recomendó "soluciones exprés" para resolver los torneos sin riesgo sanitario para los futbolistas en un futuro concreto. De este modo, el presidente de la Federación Aragonesa, Óscar Fle, también ha visto remodelados los planteamientos iniciales, que pasaban siempre por jugar lo que resta. Así que, desde este mismo miércoles, ya se han puesto en marcha reuniones en pos de hallar ese cierre liguero ya mismo.

De entrada, en la lectura de esta información sobre el estado de las cosas ahora mismo, al final de la tarde del miércoles 15 de abril de 2020, es necesario tener siempre en cuenta que se trata de un plan, de una proposición aún no definitiva. Que, cuando se debata y se pulimente con el paso de unos días, deberá ser ratificada por todas las federaciones regionales y, después, aprobada finalmente en la comisión delegada de la Federación Española. Y eso no ocurrirá hasta la semana que viene, en torno al 21 o 22 de abril.

Todo llegará en efectó dominó entre categorías. De Tercera a Segunda B, el mecanismo va a cambiar respecto de lo habitual. Se proponen 'play off' rápidos, a un solo partido, entre los cuatro primeros actualmente: el 1º contra el 4º (Tarazona-RZD Aragón) y el 2º contra el 3º (Teruel-Brea), todos en un mismo campo, el Pedro Sancho federativo en Zaragoza. El domingo 21 de junio serían las semifinales y, el domingo 28 de ese mes, la final. O sea, que se garantiza que habrá un ascenso de cada territorial, en los 18 grupos de Tercera.

Esta fórmula tiene ya el desacuerdo inicial del líder de la Tercera, el Tarazona, que junto con otros primeros clasificados de los demás grupos de esa categoría en España, está promoviendo una alternativa en la que los que están en el puesto 1º de la tabla asciendan directamente. Quieren que su privilegiada posición tenga premio ya, sin promoción alguna (los de Segunda B -Atlético Baleares, UD Logroñés, Castellón y Cartagena- también se sumarían a esta contrapropuesta, pues de Segunda B a Segunda también se plantea jugar un 'play off' para buscar solo 4 ascensos entre 16 aspirantes, los 4 primeros de cada uno de los 4 grupos, como siempre fue).

De Regional Preferente a Tercera División se contempla el ascenso de los dos primeros de cada uno de los dos grupos que existen en Aragón. Y lo mismo se daría en el salto de los grupos de Primera Regional a la citada Preferente: dos ascensos, aunque aquí existe la duda de qué hacer con el grupo 4º, el de Teruel, donde solo se contempla por temporada un ascenso directo y, el segundo, se ve obligado a jugar una promoción con el tercer mejor clasificado de los otros tres grupos (Zaragoza capital, Zaragoza Provincia y Huesca). Esto queda por definir, como también el hilván de la Segunda Regional y la Primera...

En la División de Honor de Juveniles, los 4 aragoneses tendrían garantizada la permanencia según este plan: Real Zaragoza, Stadium Casablanca, Ebro y Huesca. Y el año próximo serían cinco los representantes de la región, con el ascenso del líder de Liga Nacional, el Olivar.

De momento, el boceto está en fase de ir tomando sus primeras formas y caracteres. Pero la resolución debe ser rápida, según dictó el Gobierno a través del CSD. No se debe jugar ya lo que resta bajo ningún concepto, pues desde el Consejo Superior de Deportes se considera que los futbolistas aficionados y de categorías base no pueden estar sometidos nunca a los regímenes que se están oyendo como propuestas en los últimos 30 días en torno al profesionalismo. El fútbol 'amateur' difícilmente podría jugar en verano, de ser eso posible, por decenas de incompatibilidades de sus practicantes. Y, sobre todo, sanitariamente, médicamente, las autoridades quieren cubrirse perfectamente las espaldas.