Italia descarta el fútbol a puerta abierta hasta que haya vacuna contra virus

Sandra Zampa, subsecretaria de Sanidad del Gobierno de Italia, descartó este martes que en el país italiano pueda haber partidos de fútbol con público en las gradas antes de que se encuentre una vacuna contra el coronavirus Covid-19, que ya ha causado más de 20.000 muertos en el país transalpino.

"Por el momento, creo que se puede renunciar al fútbol un mes más. Y los estadios llenos solo los veremos cuando se den las condiciones de máxima seguridad y tengamos una vacuna", afirmó Zampa en una entrevista a la televisión nacional italiana "Rai News".

"Creo que si esperamos un mes para jugar los partidos, siempre a puerta cerrada, no será una catástrofe", agregó la política.

Con estas breves pero contundentes declaraciones, esta responsable del ministerio de Sanidad de Italia abre un abre un marco temporal novedoso respecto del regreso del fútbol con normalidad a los estadios, tal y como se conoció hasta el parón global en la mayoría de países del mundo de todas las competiciones. Es decir, con estadios llenos de gente y un grado creíble de seguridad frente a los contagios de la enfermedad.

Si la variable a despejar es que la humanidad encuentre una vacuna para prevenir y combatir la expansión del coronavirus Covid-19, la afirmacón de Zampa podría dejar las gradas vacías largo tiempo, quizá un año o más según los científicos. Porque ese el el arco de meses que muchos especialistas en epidemiología han citado cuando se les ha preguntado, en los últimos días, por el tiempo que puede llevar el descubrimiento del antídoto y la vacuna contra el virus causante de la pandemia mundial más grave de los últimos cien años.

Zampa también señaló que está dispuesta a estudiar eventuales propuestas de los clubes de la Serie A (la Primera División de Italia), que han manifestado en las últimas horas que desearían reanudar los entrenamientos el próximo 4 de mayo para, de este modo, poder volver a competir a principios de junio.

"Si los clubes son capaces de hacerlo por sí mismos, en el Gobierno estudiaremos sus propuestas. No digo que no se cumplan esos plazos, y no me toca a mí decidir. Pero a mí no me parece un tema prioritario", subrayó con cierto escepticismo Zampa.

La Serie A fue interrumpida el pasado 9 de marzo en la 26ª jornada, con la Juventus de Turín como líder con un punto de ventaja sobre el Lazio de Roma, 2º en la tabla, y 9 sobre el Inter de Milán (3º), que tiene un partido menos. Es decir, en Italia restan por jugarse 12 jornadas en la Primera División del Calcio.