El fútbol regional, desde 2ª B hasta llegar a la base, a la espera sin un horizonte claro

No todo es fútbol profesional. No todo gira en torno a lo que sucede en Primera y Segunda División, en los 42 equipos de la élite española. Por debajo, desde la Segunda B (semiprofesional), pasando por la Tercera División (mixtura de semiprofesionalismo y dedicación 'amateur' o aficionada), atravesando las distintas categorías regionales (Preferente, Primera, Segunda...) hasta llegar al ingente colectivo del fútbol base y sus diversos nichos de edad, con el obligado tránsito del ámbito femenino, hay cientos de clubes, miles y miles de futbolistas, que están pendientes de cuándo y cómo se solucionan sus competiciones, también interrumpidas de cuajo por la pandemia de coronavirus Covid-19 hace exactamente un mes.

Óscar Fle, el presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, expuso este lunes para HERALDO la todavía etérica situación en la que vive el ente que dirige las competiciones regionales. "Mientras el virus no nos permita ver una salida segura y firme hacia la normalidad sanitaria, no podemos caer en elucubraciones; y eso aún no sucede. Hasta que no sepamos a ciencia cierta cuándo podemos plantear la reanudación de las ligas, no tiene sentido especular con cuál será la solución. Eso llegará a su debido tiempo", comenzó enmarcando Fle el problema abierto.

Si este vasto colectivo que compone el fútbol no profesional en España (y, por ende, en Aragón) está de por sí bien alejado del sostén dinerario y de talante del profesionalismo, dentro del repertorio de clubes afectados por decenas de pueblos y ciudades aragonesas también hay una subdivisión en cuanto a la envergadura del inconveniente a solventar en el futuro.

"En la Federación Aragonesa hacemos dos bloques de análisis. Por un lado, las ligas que tienen un ámbito interterritorial, donde hay equipos de Aragón pero que compiten o lo deberán hacer al término de la temporada regular con los de otras comunidades autónomas: es el caso de la Segunda B (con el Ebro y el Ejea como representantes autonómicos) y la Tercera División. En estos dos flancos nada tenemos que decir unilateralmente, pues las soluciones vendrán de más arriba y con el consenso necesario de todas las territoriales. Para esto aún falta tiempo. No podemos adelantar ni un solo detalle por motivos obvios", empezó a describir el presidente.

"Y, por otra parte, tenemos competiciones propias como la Regional Preferente, la Primera Regional, la Segunda, otras divisiones más bajas. Y, claro está, el fútbol de niños, desde Juveniles, Cadetes, Infantiles hasta Alevines, Benjamines o Pre-Benjamines. Aquí sí que, cuando sea, habrá que buscar la fórmula para acabar cada liga en cuestión. En este sector sí que tendremos la opción de decidir nosotros lo que creamos oportuno", añadió Fle.

En este estado de indefinición de las cosas a causa de la pandemia mundial, la Federación Aragonesa, de entrada y tras 30 días transcurridos ya desde que todo se quedó congelado en la recta final de cada torneo concreto, aporta algún criterio que pude dar una idea de por qué caminos podrían llegar las resoluciones de las categorias regionales y base.

"Contemplamos jugar los partidos que faltan. Es la manera más justa de que esto se acabe. Y, por supuesto, vemos factible que pueda ser en verano, en julio, agosto, septiembre... cuando sea posible, quizá más tarde. Pero concluir las ligas", adelantó Óscar Fle. Que dejó algún dato más a tener en cuenta.

"No se puede ir a conformar ligas con más equipos de los normales, algo que perjudicaría el desarrollo futuro notablemente. Es decir, si se decidiese no acabar las ligas por la razón que fuera, se darían por nulas. No habrá solo ascensos y se perdonarán los descensos. Eso no es justo. Y dar por válida la clasificación actual es algo que muchos equipos no van a admitir por intereses propios. Quienes estén en la cola de la tabla, quienes estén cerca de la zona de ascenso, no van a permitir que no se juegue lo que resta", razonó el dirigente aragonés.

Por último, Fle quiso lanzar un mensaje de calma, dentro de la imposibilidad de aportar una orientación más certera sobre la salida de este colapso de las ligas 2019-20 en el fútbol aragonés: "Que todo el mundo esté tranquilo pues, cuando conozcamos con certeza el momento en el que se podrá reanudar el fútbol, en la Federación convocaremos reuniones con los clubes de todas las categorías, una por una, para ver qué hacer y buscar la solución más adecuada. Todo el mundo participará", remató Óscar Fle su puesta al día, a 13 de abril, del presente y el posible futuro del fútbol aficionado en Aragón.