Retamar: "Escaparemos de la pesadilla del coronavirus y lograremos la permanencia"

El confinamiento le pilló al Fútbol Emotion Zaragoza calentando para el decisivo partido para la permanencia en la Primera División de fútbol sala ante el Burela. El equipo continúa entrenando, pero en los salones de las casas de los jugadores... Su capitán es Carlos Retamar.

Ante el Burela, el pasado 13 de marzo, estaba fijado un encuentro vital para su equipo. Además, era su partido número 250 como jugador del Fútbol Emotion Zaragoza.

El hecho de completar una cifra redonda era algo que me ilusionaba de forma particular, íntima. Pero los acontecimientos de las últimas semanas reducen ese hecho a algo anecdótico. Lo primera es salir de esta pesadilla, y después, conseguir la permanencia en la categoría. Y conseguiremos las dos cosas: escaparemos de esta pesadilla y lograremos salvarnos en Primera.

Por partes. Primero, el maldito virus.

Ha supuesto un cambio radical en la vida de todo el mundo. Nosotros no somos una excepción. Todas las ligas en todas las categorías de todos los deportes, también el fútbol sala, se han parado. A nosotros el parón nos ha cogido jugándonos la permanencia a siete jornadas del final.

¿Cómo lleva esta travesía en el alambre?

Como mejor puedo. El preparador físico, Héctor Gadea, nos ha marcado un plan. Durante el confinamiento tuvimos una primera semana de contacto. Acaba de hacernos un test. Ahora haremos tres sesiones de fuerza y otras tres de cardio.

Entrenan...

Entrenamos como podemos. Héctor nos da indicaciones por teléfono. Para el entrenamiento de fuerza, con mesas, sillas... Para el de cardio, si tienes bici estática o cinta, fenomenal. Si no, te conectas a Youtube y ritmo.

Está claro, igual en el partido del coronavirus que en el de fútbol sala, no hay que buscar excusas, sino soluciones.

Por supuesto. Esos son nuestros retos ahora. No están fáciles los partidos, pero los vamos a ganar.

Covid-19 al margen, la situación en la clasificación se ha puesto muy fea...

Mucho. Solo quedan siete partidos y el riesgo es evidente.

Hay jugadores de nivel... ¿Qué ha ocurrido?

Han salido muy mal las cosas. Me duele muchísimo por el club, por nosotros y por Arturo Santamaría, que fue destituido como entrenador. Había trabajado mucho y no ha habido fortuna. Es muy amigo mío y merece mejor suerte. En cuanto a la trayectoria del equipo, ha habido factores que han condicionado sensiblemente nuestra mala clasificación.

¿Por ejemplo?

Las lesiones en el inicio liguero lastraron el arranque. Yo mismo estuve mes y medio parado, y jugadores importantes también tuvieron que parar. Todos queríamos volver cuanto antes para ayudar al equipo, para sumar puntos... Luego, después de que te metes en una dinámica negativa, cuesta recuperarte.

Juan Molina apuntaba el otro día que confiaba en la veteranía del Fútbol Emotion para salvarse.

Todos confiamos en salvarnos, pero la competición sigue parada. No nos queda otra que seguir entrenando para cuando llegue el momento. Tenemos que afrontar a tope el regreso para lograr revertir la situación. Ya llevo 532 partidos entre todos los equipos en que he estado en la Liga Nacional de Fútbol Sala, con 258 goles. Me siento muy identificado con el club y con la ciudad. Mi mujer, Pamela, también es de Zaragoza. Ya llevó nueve años aquí.

Desde luego, su esperado partido número 250 con la camiseta zaragozana no parece un hecho casual...

Lo importante es que llegue cuando superemos este trance tan duro, que todos recuperemos la normalidad y que consigamos después que el equipo permanezca en la élite.