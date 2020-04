El CH Jaca anima a quedarse en casa

El CH Jaca ha querido poner su granito de arena apoyando la campaña #YoMeQuedoEnCasa con dos vídeos publicados por sus secciones de hockey hielo y curling en los que sus deportistas animan a la población a mantenerse en sus domicilios mientras dure la crisis generada por Covid-19. En ellos, se les puede ver mostrando sus habilidades en el interior de sus casas.

El primero en subirse a las redes sociales fue el de los miembros de la sección de hockey hielo. En él, sus protagonistas realizan el popular reto del papel higiénico, consistente, mediante edición de vídeo, en ir pasándose un rollo de papel higiénico. Para ello, se ayudan de herramientas propias de su deporte como el ‘stick’. “La idea surgió con motivo de la epidemia actual y con la intención de crear conciencia y animar a la gente”, explicó Adrián Betrán, jugador del primer equipo de los jaqueses.

La pieza la abre y la cierra Julio Rapún, portero del primer equipo, el juvenil y el sub 17. También aparecen sus compañeros del conjunto sénior Javier Chaín e Iván Royo, y Andrés Torralba, del juvenil y el sub 17. Con ellos participan la capitana del femenino, Elena Paules y la sub 14 Nerea Giménez. El cuerpo técnico está representado por Javier Casaus y los veteranos, por Sergio Vallés.

La grabación de la sección de curling arranca con Domingo Hernández anunciando un ‘take out’, para ello emplea una robot aspirador a modo de la piedra que se emplea en este deporte. Seguidamente, Carmen Pérez recoge el testigo, jugando en el pasillo de su casa con un rollo de papel higiénico. También aparecen Óscar Tesa y Rodrigo García junto a sus hijos y po último Alfonso Gracia, quien asegura que "el Curling Club Hielo Jaca también se queda en casa".

El CH Jaca ya ha dado por terminada su temporada. No en vano, a la cancelación del curso por parte de la Federación Española de Deportes de Hielo se le suma también el hecho de que el Ayuntamiento de Jaca ha comenzado a descongelar la Pista de Hielo.