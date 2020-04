Vallejo: "Ir a los Juegos es un sueño y una ilusión de siempre"

El exzaragocista y central del Granada Jesús Vallejo reconoció que participar con España en los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados al verano de 2021, sería "un sueño" porque es una ilusión que tiene "de siempre", y dejó abierta la posibilidad de quedarse un año más en el equipo andaluz porque tiene claro que no se equivocó al elegirlo en el pasado mercado invernal.

"Me hace ilusión sólo el hecho de que me pregunten por la posibilidad de quedarme en Granada porque estoy a gusto y la gente también me quiere. Tenemos que pensar todavía en si podemos terminar esta temporada y creo que esto son cosas que se verán más adelante", explicó Vallejo, cedido por el Real Madrid en el pasado mercado invernal, en un encuentro con los aficionados rojiblancos a través de Instagram.

Del equipo granadinista, destacó su "compromiso" y su "riqueza táctica", además del "gran trabajo diario de los jugadores" lo que provoca que "todo el que juega está preparado y lo hace bien", mientras que resaltó que el club está haciendo "las cosas muy bien" y tiene "mucho margen de mejora".

"Desde el día que llegué a este equipo me di cuenta de que estaba muy a gusto", añadió Vallejo, quien calificó al Granada como "una familia" y resaltó el trabajo que el técnico Diego Martínez hace "a nivel personal" con los jugadores, lo que ayuda a que "las cosas vayan muy bien".

"Vine a Granada con la intención de reencontrarme, de poder coger otra vez buenas sensaciones y seguir compitiendo, y creo que lo he conseguido y que mis valores han conectado muy bien con los del equipo", sentenció.

El central, de 23 años y habitual en las categorías inferiores de la selección española, calificó como "un sueño" poder participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 porque "representar a tu país es algo muy bonito" y competir en la cita olímpica "una ilusión" que tiene "de siempre".

Sobre el periodo de confinamiento que se vive en España por la crisis del coronavirus, apuntó que está "entrenando todos los días" en su domicilio y que eso le quita "horas de aburrimiento", aunque reconoció que tiene "muchas ganas de poder entrenar al aire libre".

"Cuando todo esto acabe habrá un tiempo primero para entrenar en grupo. No sería lógico ni bueno para los futbolistas volver y de repente ponerte a competir", agregó el central,

En los cerca de tres meses que ha vivido como jugador del Granada, su mejor momento ha sido "la victoria contra el Valencia" en los cuartos de final de la Copa, mientras que lo más recordado es el recibimiento de la afición antes del partido de vuelta de las semifinales coperas ante el Athletic, que fue "una pasada, algo increíble"