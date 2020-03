Molina: "Rendirse no es una opción, saldremos de esta pesadilla"

Tercera semana de encierro. También para los deportistas de élite. La vigilia del guardameta internacional Juan Molina tiene como sede Peñíscola, pues allí juega este curso en la Primera División de fútbol sala.

Estoy confinado con mi pareja, María, que está conmigo en Peñíscola. Ella es periodista y trabaja desde casa: teletrabajo. Yo también tengo que entrenar en el jardín de casa mientras dura el encierro. Estamos esperando un hijo para dentro de tres meses.

¡Qué bien!

También está con nosotros Noel, un bulldog francés.

El perro tan guapo que pasea por la calle Zurita y la plaza de los Sitios en Zaragoza.

Ese mismo. Se llama Noel por Noel Gallagher.

El guitarrista de Oasis.

Antes tuvimos otro perro y le pusimos Liam. Por Liam Gallagher también.

El cantante de Oasis...

Sí. ¡Ja, ja, ja!

Me encanta escucharle reír. Las últimas semanas han sido muy duras para usted. Y no solo las de confinamiento. También, las de la España prevírica.

Sí. Murió mamá hace unas semanas. Ya llevaba enferma unos años. Pero cogió una neumonía y se fue para siempre en un abrir y cerrar de ojos.

¿Coronavirus?

No lo puedo asegurar. No le hicieron la prueba... Me gustaría haber estado más con ella, pero ya hace muchos años que me marché de Zaragoza para ganar la Recopa de Europa con el Lobelle de Santiago.

El tiempo pasa muy pronto... El ‘gato’ de la portería del entonces DKV ya va para 35 años...

Es cierto, ha pasado muy pronto. Ya llevo 16 años jugando en la máxima categoría. Echas la vista atrás y evocas momentos muy buenos. Recuerdo cuando nos quedamos campeones de España de juveniles con Chus San Miguel.

¡Qué lujo, Chus y Míchel Cantín!

Jugábamos muy bien al fútbol sala. También, cuando subí al primer equipo con Chavi Ladaga.

Otro lujo, Chavi.

Me llegó la oportunidad de firmar por el Lobelle de Santiago de Compostela, que entonces era un club de primera fila a todos los niveles. Allí ganamos incluso un título europeo con un gran técnico, Venancio.

José Venancio López, exentrenador del gran Caja Segovia y de la selección española.

Siempre le agradeceré su apuesta por mí. Él me llevó al Lobelle. Luego jugué en Torrejón, Cartagena, Tudela y ahora en Peñíscola. También fui a la selección española con Venancio.

¿Cómo ve al equipo de Zaragoza, al Fútbol Emotion?

Cómo lo voy a ver... A siete jornadas del final de cualquier liga, la clasificación no miente. Y está en puesto de descenso...

Cogió el equipo con tanta ilusión Arturo Santamaría...

Sí. Y además cuenta con potencial para disfrutar de una clasificación mucho mejor. Tiene buenos jugadores. Pero cuando entras en una dinámica negativa, no es sencillo enderezar el rumbo. Espero que, con la experiencia de los jugadores, salgan adelante.

Retamar, Tejel...

Tienen que saber jugar estos partidos dificilísimos que quedan.

Y eso que la portería está muy bien cubierta...

Por supuesto. Iván Bernad ya es un portero contrastado. Y Adrián Pereira tiene mucho futuro. La portería no es el problema.

Unas palabras finales, por favor.

¿Para el Fútbol Emotion?, ¿para toda la gente?

Para todos, Juan Molina, para todos: su sonrisa es apta para todos los públicos.

He pasado por días muy malos con la muerte de mamá, dentro de unos meses nacerá mi hijo... Lo que hablo todos los días con mi padre, Enrique, que está en Zaragoza, y con mi hermano, Borja, que está en Benasque: no podemos rendirnos, rendirse no es una opción, hay que tener esperanza, saldremos de esta pesadilla.