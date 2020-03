Los deportistas aragoneses aprueban las nuevas fechas de los Juegos

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que fueron aplazados debido a la crisis por la pandemia del coronavirus, se disputarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021, según acordaron este lunes el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Organizador de la cita japonesa. Se cerró así un debate abierto en los últimos días en los que el propio COI y Japón estudiaban la posibilidad de celebrarlos en marzo, durante la próxima primavera, una fecha que hubiera trastocado seriamente los calendarios de los deportistas, incluidos los aragoneses, que este lunes recibieron con optimismo la confirmación oficial de la nueva fecha.

Especialmente satisfechos se mostraron los atletas, a los que un adelanto a la primavera hubiera perjudicado seriamente por limitar sus opciones de clasificación al eliminarse el calendario previo de pruebas, tanto al aire libre como en pista cubierta. "Me parece que es muy buena fecha. Es la mejor solución porque así podemos prepararlo con garantías, sin trastocar mucho la temporada porque se va a mantener en la fecha habitual de siempre, en verano. Estoy contento porque la posibilidad de que fueran antes hubiera trastocado mucho nuestro calendario. Lo cierto es que, con la circunstancias actuales, es la decisión correcta, lo más justo", explica Carlos Mayo, reciente campeón de España absoluto de cross y un atleta con serias opciones de pasear la bandera aragonesa en Tokio dentro de dos veranos.

Como también serias opciones tiene su compañero y amigo Toni Abadía, que también dio sin dudar el aprobado a las nuevas fechas oficializadas ayer desde Japón. "Era lo que esperábamos, que lo retrasaran justo un año. Lo veo bien. Esta temporada todo o prácticamente todo se va a tener que posponer y es un criterio bastante justo que va a favorecer que lo que se establezca a partir de ahora sea mucho más fiable. Es un noticia positiva", subraya. "En mi caso, solo faltaría ver cómo va a tomarse la Federación Internacional las puntuaciones con respecto al año que viene y de qué forma. Si respetan todo como ya lo teníamos apalabrado para este año, será algo muy positivo y que mantendrán intactas mis opciones de estar en los Juegos Olímpicos", avanza optimista el deportista aragonés.

Otra atleta que recibió con satisfacción el cambio de fecha es la zaragozana Isabel Macías:"Es lo más lógico. Se barajaba que fuera en primavera pero hubiera sido muy injusto. El sistema clasificatorio sería imposible, por ejemplo, para la gente de 5.000, 10.000, 3.000 obstáculos... Los Juegos Olímpicos no son solo una fecha, representan una serie de valores y de principios que yo creo que Tokio, cambiando la fecha, los va a representar aún más", asegura. "En mi caso particular, me va bien porque gano un espacio de tiempo que tenía perdido pero que también estoy perdiendo ahora con el confinamiento. Entonces, me puede beneficiar un poquito si el confinamiento terminase pronto o si, por fin, encontrase una cinta de correr o alguien me la cediese para poder entrenar en casa", explica la atleta.

En el caso de los deportes colectivos, Aragón contaba ya con tres equipos con representantes de la comunidad clasificados: la selección española de fútbol de Jesús Vallejo; la femenina de baloncesto de Cristina Ouviña y la femenina de hockey hierba con Begoña García. Su presencia en Tokio 2020 –ahora en 2021– dependerá en estos casos de las convocatorias de sus respectivos seleccionadores en función de su desempeño individual durante la próxima temporada.

En principio, los tres cuentan con el respaldo y la confianza absoluta de los cuerpos técnicos de sus correspondientes disciplinas. "Cambiar la fecha era lo más lógico. Lo realmente importante es la salud de todo el mundo y retrasando todo un año seguro que la situación está totalmente normalizada y podemos disfrutar de los Juegos como debemos hacerlo", desea la zaragozana Begoña García, que ya compitió en Río 2016 con la selección española de hockey hierba.