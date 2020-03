El Atlético derroca al rey de Europa

El Atlético de Madrid resistió y resistió en Anfield, estuvo a punto de morir ahogado en la orilla cuando había contenido hasta la prórroga el empuje del Liverpool y luego hizo lo más difícil, pues reaccionó cuando tenía perdida la eliminatoria con un doblete de Marcos Llorente en el tiempo extra y un tanto de Morata 'in extremis' que le dieron la vuelta a un partido loco, acabaron llevando a buen puerto el barco colchonero pese a la tempestad y terminaron por derrocar al rey de Europa.

A diferencia de lo ocurrido en otros muchos estadios de todo el viejo continente en los últimos días debido al coronavirus, los asientos de Anfield estuvieron repletos de aficionados, incluidos 3.000 colchoneros. El 'You'll Never Walk Alone' entonado por la hinchada 'red' antes de la salida de los jugadores al césped fue muy todavía más especial en esta ocasión, como una promesa de que a pesar de la amenaza del virus, la epidemia pasará, la afición volverá a los estadios y el fútbol recuperará ese calor del público sin el que no se podría entender. Más allá de lo ambiental, Joao Félix demostró pronto esa categoría que tanto le está costando mostrar esta temporada. Controló el balón el portugués, se giró y regaló con pierna zurda un pase de antología a Diego Costa, que estrelló contra el lateral de la red su disparo sin que apenas hubiesen transcurrido quince segundos de juego.

A partir de ahí, el Atlético cedió la posesión al Liverpool, que desplegó la intensidad esperada de inicio. Wijnaldum fue el primero en probar la fiabilidad de Oblak, con un cabezazo perfectamente blocado por el guardameta esloveno. Mientras, los pupilos de Simeone esperaban agazapados, pero también avisaban a través de la estrategia en una acción en la que Trippier llegó muy apurado y no pudo precisar uno de sus habituales centros medidos. Salah y Henderson lo probaron desde fuera del área, pero el Atlético, muy metido en su área, no pasaba excesivos apuros e incluso tuvo el 0-1 en un remate de cabeza de Felipe tras saque de esquina botado por Koke.

Cada balón se luchaba como un tesoro. No se podía esperar menos de todo un campeón de Europa obligado a remontar, y de un Atlético que suele manejarse con comodidad en la épica. Bajo la lluvia, el Liverpool de Klopp trataba de volcar el partido hacia la puerta de Oblak, que comenzó a ejercer de héroe para desviar un remate a bocajarro de Firmino. Lo cierto es que poco a poco el Atlético fue empezando a sufrir de verdad. El equipo 'red' percutía y percutía y al final acabó encontrando el premio en un cabezazo de Wijnaldum. El centrocampista neerlandés, villano del Barça en semifinales la pasada temporada, volvió a vestirse de goleador inesperado en una noche importante para igualar la eliminatoria justo antes del descanso.

Quedaba la duda acerca de cómo metabolizaría el Atlético el golpe y las conclusiones no fueron buenas a tenor de lo visto en la reanudación. Salah no definió en un mano a mano, Mané lo tuvo en una volea que Oblak detuvo con apuros pese a que la jugada estaba anulada por fuera de juego y Oxlade-Chamberlain envió a las nubes otra buena ocasión. El chaparrón era intenso para el Atlético, en consonancia con el clima en la ciudad de los Beatles, y Simeone optó por reforzar su medular metiendo a Llorente por un Diego Costa que se fue al banquillo con cara de pocos amigos, en un cambio que a la postre acabaría siendo decisivo.

Con Oblak haciendo cada vez más méritos, Joao Félix halló la rendija y armó un disparo que por primera vez obligó a intervenir a Adrián San Miguel. El sevillano dejó dudas despejando como pudo, pero estuvo felino para acabar atrapando un balón rechazado que Correa buscaba con instinto asesino. Pese al pequeño respiro, los apuros rojiblancos siguieron en aumento. El larguero evitó el segundo tanto 'red' en un remate de testa de Robertson y Oblak se lució por enésima vez en un disparo lejano de Alexander-Arnold, un lateral llegador por excelencia.

Pese a todo, el Atlético resistía. Hasta de chilena lo intentó Mané en dos ocasiones. Salah firmó una acción por el flanco derecho y a pierna cambiada propia de Messi pero remató alto. El ejercicio de supervivencia del Atlético alcanzaba ya tintes de heroicidad. Pocos podían imaginar que sería el equipo colchonero el que tendría la clasificación en su mano en el último momento. Koke botó una falta y Saúl remató a la red, ocasionando el delirio en el banquillo visitante, pero el tanto estaba anulado por fuera de juego y el partido se fue a la prórroga.

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, enloquecido tras el gol de Llorente Peter Byrne/PA Wire/dpa

A la prórroga

El tiempo extra no cambió la dinámica, más y más llegadas inglesas. Wijnaldum advirtió y Firmino golpeó. Con 2-0 y la eliminatoria perdida, el Atlético se estiró y aprovechó un error en un despeje de Adrián para marcar mediante remate ajustado de Marcos Llorente el tanto que necesitaba. Apenas unos minutos después, el centrocampista madrileño, tocado por una varita mágica en un escenario de leyenda, volvió a golpear. Controló el pase de Morata, se acomodó el disparo a su pierna derecha y desde la frontal hizo inútil la estirada de Adrián. Demasiado castigo para el Liverpool, al que no se le puede afear ni un gramo de esfuerzo ahorrado. Lo intentó todo el dueño y señor de la Premier, pero en Europa acabó perdiendo el partido con un postrero gol de Morata y cediendo el trono. El Atlético no conoce imposibles.

Liverpool 2-3 Atlético

Liverpool: Adrián, Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson, Henderson (Fabinho, min. 106), Wijnaldum (Origi, min. 106), Oxlade-Chamberlain (Milner, min. 81), Salah, Firmino (Minamino, min. 113) y Mané.

Atlético: Oblak, Trippier (Vrsaljko, min. 91), Savic, Felipe, Lodi, Koke, Thomas, Saúl, Correa (Giménez, min. 106), Diego Costa (Marcos Llorente, min. 56) y Joao Félix (Morata, min. 103).

Goles: 1-0: min. 43, Wijnaldum. 2-0: min. 94, Firmino. 2-1: min. 97, Llorente. 2-2: min. 105, Llorente. 2-3: min. 121, Morata.

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Amonestó a Alexander-Arnold por el Liverpool y a Saul, Thomas y Koke por el Atlético.

Incidencias: Partido de vuelta de octavos de la Champions disputado en Anfield.