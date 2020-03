El Casademont cede en la pintura

El conjunto zaragozano no ha podido en la primera parte con los gigantes del Real Madrid. Los blancos saltaron a la cancha con Garuba y Tavares para tratar de dañar el aro rojillo y así lo hicieron en los primeros compases del encuentro. Porfirio Fisac alineó de inicio a Benzing en el puesto de cuatro y a Thompson enfrentando a Tavares.

Los primeros minutos del encuentro fueron una sangría en la pintura con Tavares capturando hasta tres rebotes ofensivos a falta de tres minutos para el final del primer cuarto. Thompson no pudo hacerle frente y solo Hlinason, que ya desquició al pívot de Cabo Verde en el partido de la primera vuelta en el pabellón Príncipe Felipe, consiguió cerrar parcialmente la sangría. No obstante, en el segundo cuarto emergió Garuba. El joven de 17 años ha firmado un segundo asalto sobresaliente aunque no en puntuación.

Dos tapones, una asistencia y ocho rebotes han sido los números de Garuba al descanso, imponiéndose tanto en una como otra pintura, mientras que Tavares también destacó en la captura de rebotes haciéndose con tres ofensivos y otros tantos defensivos. Thompson y krejci han sido los que más rebotes han capturado (tres cada uno). Este dominio del rebote ha dejado a Casademont sin su esencia. El equipo rojillo se ha visto privado de poder completar transiciones ofensivas y se ha visto obligado a adaptar su juego, pero entonces han surgido los grandes tiradores del Real Madrid, que han hecho que la distancia en el marcador al paso por vestuarios fuera de 16 puntos: 47-31.