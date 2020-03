El Ebro suma un nuevo punto en un empate sin goles ante el Hércules

Quinta jornada consecutiva en la que el Ebro logra sumar, después de igualar sin goles ante un muy necesitado Hércules. Los arlequinados no pudieron batir a un rival que venía de tres 0-0 seguidos, y de nuevo ese volvió a ser el resultado definitivo, aunque una vez visto el partido, parece difícil creer que nadie batiese a Loscos y Falcón, que fueron las grandes estrellas de los 90 minutos.

Otra vez le costó al Ebro arrancar, algo que no es nada nuevo este año. El hambre de puntos que traían los herculanos les hizo salir más vivos y no hubiera sido extraño que se hubieran colocado por delante. Le faltó acierto a Raúl Ruiz para introducir en la meta un buen centro de Alfaro. Espabilaron los de Manolo Sanlúcar, que a partir del cuarto de hora ya fueron un equipo más reconocible. Emaná y Alfonso buscaron el gol sin éxito, antes que Falcón demostrase por qué es uno de los mejores cancerberos de la categoría, cuando salvó a los suyos con el pie en un pase filtrado a Barreda, en el que tapó espacios al lateral diestro, que solo pudo chutar a quemarropa, y en el rechace, Emaná no pudo controlar cuando de haberlo hecho solo tendría que haber empujado a portería vacía.

Las idas y vueltas eran contínuas. Ahora le tocaba dar a los del Rico Pérez, en otra oportunidad muy clara. Centró Nani desde la izquierda y el griego Vergos cabeceó de manera inocente, a las manos de Loscos. Otro remate de cabeza, esta vez de Aguza y un saque de esquina forzado por Emaná fueron las últimas intentonas del Ebro en este primer acto.

La entrada de Moha en el descanso, dio mucha profundidad por banda derecha a los ataques del Hércules. De sus botas nació un centro que Vergos no pudo finalizar con éxito. Loscos iba a hacer que todo siguiera como estaba, respondiendo con un paradón monumental a dos manos, a un no menos brillante cañonazo con mucha fuerza de Alfaro. Demostraron de sobra los visitantes el motivo por el que parecen estar reñidos con el gol, y Jona, que llevaba solo unos instantes en el campo, perdonó la vida, en un testarazo que se perdió alto.

Al Ebro, que en esta segunda parte le había costado algo más crear peligro, por el azar del fútbol pudo adjudicarse los tres puntos al final. Primero Emaná, con poco ángulo, remató con la cabeza como buenamente pudo un centro bombeado de Álvaro González, y en el 87, Falcón volvió a ser una pesadilla, al hacer otra intervención de nivel, mandando a la esquina un pelotazo de Fran García que iba directo a la red.

Lamentar que en el descuento tuvo que ser reemplazado Espín, por una lesión en el brazo derecho, que le obligó a tener que ser trasladado a un centro revisión para ver el posible daño.

Ficha técnica:

Ebro: Loscos, Barreda (Palomares, 81), Manel Royo, Espín (Liam, 92), Aguza, Lolo Garrido, Álvaro González, Jesús Rubio, Parejo, Alfonso (Fran García, 67) y Emaná.

Hércules: Falcón, Nani, Perone, Pablo Íñiguez, Álvaro (Moha, 46), Yeray (De Lerma, 89), Pedro Torres, Raúl Ruiz, Alfaro, Vergos (Jona, 68) y Benja.

Árbitro: Calderiña Pavón (Comité catalán). Amonestó a los locales Jesús Rubio, Manel Royo, Fran García, Parejo y Emaná y a los visitantes Álvaro, Benja, Vergos y Pedro Torres.