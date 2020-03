A por el oro, al calor del hogar

El sabor del triunfo es dulce. Pero este se puede hacer hasta empalagoso cuando se gana en casa junto a los tuyos. Llevarse el oro corriendo en su tierra en el campeonato de España de cross que se disputa este domingo en Zaragoza, en el Parque Lineal de Plaza, es el máximo deseo de Toni Abadía, Carlos Mayo y Crsitina Espejo, los atletas aragoneses más destacados.

"Desde luego que ganar en casa sería algo genial", confiesa Toni Abadía. "Ojalá poder celebrarlo con nuestra gente", añade. Por su parte Pol Oriach, campeón de España sub-18 el año pasado, declara: "Espero disfrutar y hacer disfrutar a todos los aragoneses. Vendrá a verme gente de casa y amigos de Albelda (su localidad de origen) y de mi grupo de entrenamiento". "Correr en Zaragoza va a ser especial, cuando vi que el campeonato sería allí me hizo mucha ilusión, para mí es como mi casa", afirma la montisonense Cristina Espejo. Para Carlos Mayo también será muy especial esta cita.

El corredor zaragozano lleva desde 2017 sin poder tomar parte en un Nacional. "Me hace muchísima ilusión volver a competir en un campeonato de España. Mi objetivo es conseguir medalla y es un sueño poder intentar lograrlo en casa. Me hace mucha ilusión y vendrá mucha familia para apoyarme", detalla Mayo. Su compañero y amigo, Toni Abadía, le señala como "el gran rival", mientras que Mayo cree que el favorito será el vigente campeón de España de 5.000, 10.000 metros y cross. No obstante, ambos coinciden en que otros corredores destacados pueden ser Adel Mechaal, Fernando Carro, Mario Mola o Juan Antonio 'Chiki' Pérez.

Por su parte, Cristina Espejo destaca en el circuito femenino a Irene Sánchez: "Es la mejor fondista española y llega en un gran estado de forma", apunta la atleta de 25 años. Mientras que en la competición sub-20, en la que participará el oscense Pol Oriach a pesa de ser sub-18, los rivales por el triunfo serán "los compañeros de selección y también El Mehdi, que aún no tiene la nacionalidad".

Cristina Espejo corriendo por un camino en el monte San Isidoro en León C. E.

La corredora montisonense, especializada en pista, explica que no llega en su mejor estado de forma: "Siendo sincera creo que llego en un buen momento, pero no al 100%. No he podido llegar tan bien a la prueba como me habría gustado ya que he tenido un calendario bastante apretado". No obstante, Cristina Espejo se marca altas cotas para la competición de este domingo: "Me gustaría poder quedar entre los diez primeros". Por su parte Oriach asevera que se encuentra "bastante bien". "La planificación ha sido muy buena y espero realizar un gran campeonato de España. Hasta ahora siempre me había tocado competir lejos en este tipo de citas en sitios como Extremadura y Andalucía. Lo más cercano había sido Burgos, así que correr en Zaragoza representando a Aragón me hace mucha ilusión", explica.

Por su parte, Abadía y Mayo aspiran a llevarse el oro. "Creo que llego en el mejor estado de forma de mi vida. Creo que no podría haber entrenado mejor de lo que lo he hecho, pero si pierdo será porque los demás lo han hecho mejor, hay contrincantes muy duros", expone el olímpico en los Juegos de Río, Toni Abadía. Carlos Mayo también cuenta estar en un gran momento: "No me he encontrado mejor en mi vida. La clave ha sido la continuidad por no haber tenido lesiones. Llevo ya un año entrenando sin interrupciones y eso es lo que ha hecho que llegue tan bien", asegura.

El viento, factor clave

Si algo que los cuatro corredores aragoneses destaquen como un aspecto a tener en cuenta en la prueba que se desarrollará mañana domingo en el Parque Lineal de Plaza, en Zaragoza, es el viento. "Creo que el recorrido es más duro de lo que la gente piensa y el cierzo será muy importante. La carrera dependerá mucho del viento. Hay un kilómetro que es muy agradecido, pero otro que es también muy duro", explica Cristina Espejo.

"El circuito es duro. La última llegada a meta es una subida prolongada", señala Abadía. "Un día que estaba en Zaragoza visité el parque para ir haciéndome a la idea del recorrido, pero no he corrido en él. Es bastante llano y a nada que sople un poco el viento, algo normal en Zaragoza, puede endurecer la carrera", aporta Oriach, que la semana pasada fue plata en 2.000 obstáculos en el Encuentro Internacional de Minsk.

Mayo asegura que "lo malo del recorrido es que el viento se nota mucho durante la mayor parte del circuito", y añade: "Puede ser duro, pero se puede también correr mucho y eso es algo que nos beneficia tanto a Toni (Abadía) como a mí". El zaragozano de 29 años, ya todo un veterano, expone su plan de batalla para el domingo en el Nacional. "Me gusta acabar muy fuerte y confío mucho en mi final. No tengo que ponerme nervioso y controlar el impulso de correr en casa", expone Abadía.

Preparación en Bronchales

Toni Abadía y Carlos Mayo son ya un dúo prácticamente inseparable. Además de ser amigos son también compañeros y en las últimas seis semanas han estado entrenando juntos en la localidad turolense de Bronchales. "La experiencia ha sido muy buena. Estoy muy contento con cómo ha ido, ha sido muy productiva y además con Carlos, que es un gran atleta y que entrenar con él siempre te hace mejorar porque es muy exigente, organizado y estricto", declara Toni Abadía, que ya había entrenado ya en la localidad turolense en otras tres ocasiones.

Para Carlos Mayo esta ha sido su segunda preparación en altura. Su primera vez fue en Sudáfrica, y en esta ocasión la localidad de la Sierra de Albarracín ha sido el emplazamiento en el que el corredor de 24 años ha entrenado junto a Toni Abadía. Durante su estancia allí también compartieron entrenamientos con cuatro atletas keniatas (Hosea Kiplimo, Vestus Cheboi, Edwin Kipruto y Shamack Kiprop) y el corredor valenciano José Ignacio Jiménez. "Ha estado muy bien porque cuando me fui a Sudáfrica eché mucho de menos a mi familia y aquí al estar a menos de dos horas no he notado tantos cambios", cuenta. "Me ha sorprendido mucho Bronchales porque tienen bastantes medios. Hay muy buenos caminos por los que correr y también tiene pista de atletismo y hasta un gimnasio", declara.