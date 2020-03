Los atletas de Zaragoza dominan el Campeonato de Aragón escolar de Barbastro

Alrededor de medio millar de atletas de las tres provincias participaron en la fiesta atlética celebrada la mañana de este domingo en el circuito de campo a través frente al IES Hermanos Argensola, habilitado para albergar el Campeonato de Aragón Escolar de Campo a Través, coincidente con la tercera edición del cross Peña Pómez, organizadores de la competición.

De la prueba de Barbastro salían los boletos en las categorías Sub 18, Sub 16 y Sub 14 Infantil para disputar el Campeonato de España que acogerá Pamplona el 15 de marzo. Y la mayor parte de ellos los han copado atletas de los diversos clubes de la provincia de Zaragoza. El resto de categorías disputaron el III Cros Peña Pómez.

La prueba transcurrió en una mañana soleada y con gran ambiente, en el que no faltaron los almuerzos de longaniza, bacon y sardinas asadas junto a tés y repostería marroquí, aportada por los padres de algunos de los corredores de la Pómez.

Las más rápidas en categoría sub 14 infantil fueron Alba Abadía, de Elite Sport Zaragoza, Natalia Benito, de C.A. Utebo, Leire Ramón, de G.M. Sabinánigo, Sara Carrato, de Zenit La Mafia, y Yasmin El Moutaouakil, del Atletismo Pómez.

En chicos los cinco primeros fueron: Miguel Civera (ANYMAFIS Atlca Turolense), Adam Said, Atletismo Pómez Barbastro, Javier Alamañac (G.M. Sabiñánigo), Sami Bouhouta (Intec Zoiti), e Iker Iranzo (Elite Sport Zaragoza).

En sub 16 las cinco clasificadas fueron: Greta Guerrero, las gemelas Mara e Inés Saura, las tres de Alcampo Scorpio 71, Diana Mur, de A.D. Pirineos, y Sara García, de Tragamillas Alcañiz.

Y los chicos: Sergio Del Barrio (Elite Sport Zaragoza), Marcos Crespo y Hugo Márquez (Zenit La Mafia), Carlos Zárate (Elite Sport Zaragoza) e Ian Pérez (Tragamillas de Alcañiz).

Y en sub 18: Sandra Montalbán, del Zaragoza Atletismo, Laura Paricio y Vega Artero, del Tramacastilla Alcañiz, Alicia Sanz, del Atletismo J. Zurita, y Jara Andrés, del Alcampo Scorpio 71.

En chicos los mejores fueron: Juan Trasobares y David Cartiel (Zaragoza Atletismo), Hamza El Moutaauaquil y Jehad Janati (Hinaco Monzón) y Rubén Egea (La Estrella / Scorpoio).

Por lo que respecta al Cross Pómez, el vencedor fue Ismael Ennajo del Hinaco Monzón en categoría popular y en categoría master Andrés Clavero del Atletismo Barbastro. En féminas, venció Virginia Sanromán, del G.M Sabiñánigo, y en master Marián Castello, de Atletismo Barbastro.