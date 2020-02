El mejor cine de montaña y aventura del mundo vuelve a Barbastro

Proyecciones, cortos y largometrajes y exposiciones fotográficas. Es la propuesta que hace Barbastro como una de las sedes altoaragonesas del BANFF Mountain Film Festival World Tour Spain, que inicia su gira española en la provincia de Huesca. El Área de Desarrollo y el Área de Cultura del Ayuntamiento, la Fundación Festival Internacional de Cine de Huesca, junto con Montañeros de Aragón de Barbastro, han unido esfuerzos para la organización de dichas actividades. El Club Deportivo Escaladores de Guara también colabora este año con el festival mediante la proyección de un documental.

La inauguración oficial del BANFF, el día 5 de marzo (20:00), dará paso a la apertura de dos exposiciones fotográficas: 'Almas', de Óscar Catalán, y 'Paisajes y Montañas', de Ricardo Gayán. Ambas permanecerán abiertas al público desde el mismo día 5 hasta el 28 de marzo en las salas de exposiciones del Centro de Congresos. La primera de ellas inmortaliza regiones recónditas del Himalaya en busca de una cultura en peligro de extinción; la segunda traslada al espectador a lugares tan diversos como Canadá, Noruega, Islandia o el Pirineo. Tras la inauguración de ambas exposiciones y visita comentada por los autores, a las 20:30 se proyectará 'Free Solo', el documental ganador del premio Oscar, que desgrana el reto del escalador Alex Honnold para lograr la cima en solitario libre del Capitán (Estados Unidos) en junio de 2017.

La sesión oficial del BANFF Mountain Film Festival, que se podrá ver el viernes 6 (20.00) en el Centro de Congresos, constará de nueve obras de corte documental provenientes de Estados Unidos, Austria, Lituania, Francia, Sudáfrica, Canadá y Reino Unido. El programa presenta una propuesta sensorialmente arrolladora donde tienen cabida todo tipo de modalidades deportivas: desde la escalada alpina, hasta el running o BTT, pasando por patinaje nórdico, esquí, kayak o salto base. Incluso se incluye una propuesta de animación en tono de comedia. La proyección se realizará en dos sesiones. Durante la primera parte, de 58 minutos de duración, se proyectarán 'The Flip', 'The Ladakh Project', 'A Nordic Skater' y 'Spectre Expedition–Mission Antarctica'. En la segunda parte, de 56 minutos, será el momento para los documentales 'Charge', 'Thabang', 'Hors Piste', 'The High Road', 'The Frenchy'.

Jornada previa

Junto a la programación oficial prevista para este año, el BANFF incorpora en esta ocasión dos actividades previas. En primer lugar, este viernes, 28 de febrero (20.30), en el auditorio del Centro de Congresos se proyectará el documental del barbastrense Javi Subías, titulado 'Toubkal, el coraje dormido', en el que 21 personas de diferentes edades, condiciones y estado físico se unen para hacer un viaje al techo del norte de África en el Atlas marroquí, de 4.167 metros de altura. En esta actividad colabora, además de Montañeros de Aragón, la agencia de viajes Modo Viaje.

La segunda de las actividades previas a la agenda oficial, organizada por el Club Deportivo Escaladores de Guara, será la proyección del documental “Al otro lado de la cuerda” y posterior coloquio con su director Javier Valero, que tendrá lugar el miércoles 4 de marzo (20.00), también en el auditorio. En este documental, nueve de los escaladores más relevantes de la actualidad abordan en este impactante documental la ética, los valores y la naturaleza de la escalada. Los hermanos Ravier, Christian Ravier, Ekaitz Maiz, Mikel Zabalza, Albert Salvadó, Arkaitz Yurrita, Eneko César y Unai Mendia mostrarán el lado más oculto de la escalada de los Pirineos.

BANFF Mountain Film Festival World Tour Spain

El BANFF Mountain Film Festival and Book Festival se inició hace más de 40 años (1976) en Banff, en la provincia canadiense de Alberta. Una región que cada año, a principios de noviembre, se transforma gracias a este certamen que forma parte de los cofundadores de la Alianza Internacional de Cine de Montaña, y se ha alza como una de las cumbres más importantes dentro de este género. Los mejores trabajos cinematográficos centrados en montaña, libros y conferenciantes más destacados centran la atención durante los nueve días que dura la cita cada otoño en Banff.

Desde 1986, recorre el mundo y se realizan en torno a 1.100 proyecciones en 550 localidades de 45 países, con una audiencia que supera los 550.000 espectadores. En 2016 llegó por primera vez a España y Huesca es su sede central. En la provincia, esta quinta edición está programada desde el 12 de febrero al 21 de marzo, aunando un año más el potencial de todos los Palacios de Congresos de Huesca, Jaca, Boltaña, Barbastro y Benasque bajo el lema 'La Magia de los Congresos', amparado por TuHuesca.