El CH Jaca inicia la pelea por el título con la semifinal ante el Txuri Urdin

El Club Hielo Jaca jugará el primer partido de las semifinales contra el Txuri Urdin este sábado desde las 21.30 en el pabellón de hielo jaqués, que espera registrar una buena afluencia. Los espectadores pueden comprar las entradas en la pista desde las 21.00. La entrada general cuesta 10 euros. Los jóvenes de 15 a 18 años tienen que abonar 5 euros y hasta 14 años inclusive se accede de forma gratuita.

Las semifinales de la Liga se juegan al mejor de tres partidos. El segundo se jugará el 7 de marzo en San Sebastián, donde si es necesario también tendría lugar el tercero el día 8, porque el Txuri Urdin cuenta con el factor pista a su favor. Por ello, es favorito el equipo vasco, que además logró vencer al Club Hielo Jaca en los cuatro partidos de esta temporada.

"Es verdad que el Txuri es el único equipo al que no hemos podido ganar en la fase regular", indicó el delantero Pablo Pantoja, "pero volver a los play off después de no jugarlos la pasada temporada y hacerlo con una plantilla en la que no tenemos ningún jugador fichado y todos somos de Jaca nos da una motivación extra".

"Afrontamos estos play off con muchas ganas. Empezamos la temporada muy mal y nadie creía en nosotros, pero confiamos en el equipo y conseguimos puesto en play off, rompiendo los esquemas de todos los que pensaban que no podíamos llegar", agregó el deportista jaqués, de 23 años, que se muestra ambicioso. "Ahora, lo que buscamos es romper más los esquemas de todo el mundo, consiguiendo llegar a la final".

Los técnicos del Club Hielo Jaca, Sergey Zemchenko y Javier Casaus, contarán con sus jugadores más habituales, a excepción de los delanteros Gastón González y Sergio Sarasa, que continúan lesionados. En un principio, entrarán en la convocatoria varios jugadores del conjunto juvenil, al que tan solo le falta jugar la Copa del Rey en el mes de abril.

Este sábado, el Club Gel Puigcerdà recibirá al Barça Hockey Gel desde las 22.00, en el marco de la otra semifinal liguera, que se decidirá el próximo fin de semana en Barcelona.