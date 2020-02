La mala racha del Ejea continúa y cae esta vez cotra el Lleida

El Ejea no consigue enderezar el rumbo. Este domingo los cincovilleses sumaron la segunda derrota consecutiva y la quinta jornada sin sumar los tres puntos. Los hombres de Néstor Pérez acusaron mucho el madrugador tanto de su rival y luego, cuando se recompusieron, sufrieron un segundo mazazo al filo del descanso que sentenció la contienda. En la segunda mitad, lo intentaron todo pero no hubo recompensa para los visitantes.

No tardó en llegar el primer contratiempo para el Ejea. A los tres minutos, el Lleida Esportiu abría el marcador con un gol de Luso después de un servicio de córner lanzado por Abel que el jugador culminaba en el primer palo. A los aragoneses no les quedaba otra que reaccionar a un marcador adverso. Antes del primer cuarto de hora, los visitantes dispusieron de su primera opción de gol pero Pau Torres atrapó un balón raso que iba camino de gol. Los foráneos empezaban a llegar al área ilderdense con más frecuencia. En el minuto 19, Ramón probó fortuna desde la frontal del área pero el balón se marchó por encima de la portería local. Siguió insistiendo el Ejea en busca del empate. Así, en el minuto 42, Ballarín, en un lanzamiento de falta desde la frontal, no encontró la meta rival. Sin embargo, cuando restaban escasos segundos para la conclusión de la primera parte, volvió a aparecer la efectividad local. Marc Martínez colocaba el (2-0) torpedeando aún más las aspiraciones de su rival.

Tras el descanso, el Ejea, pese a sus dos mazazos psicológicos, saltó al campo con ganas de intentar la remontada. A partir del minuto 60, ambos entrenadores empezaron a mover el banquillo para dar más dinamismo a sus respectivos equipos. A los 69 minutos, Ramón volvió a tener una buena ocasión pero Pau Torres intervino con acierto. Los minutos se consumían y el marcador seguía favorable a un Lleida que se replegó para conservar su cómodo marcador. Así se llegó a la recta final del encuentro en el que el Ejea no bajaba los brazos. Pero sus intentos siempre morían a pies de una defensa ilerdense que no dio ningún tipo de concesión. Al final, derrota que mantiene al Ejea en una más que difícil situación en la clasificación.

Ficha técnica:

Lleida: Pau Torres, José Ruiz, Joan Oriol, Luso (Eneko, 64), Liberto, Marc Martínez, Xemi, Raúl (Eder, 73), Simic, César Ferrando y Abel (Cano, 80).

SD Ejea: Ander; Jordi Méndez, Joe, Chechu Dorado, Marín (Fonsi, 61), Ronald, Ballarín, Torras (Lafita, 64), Ramón, Seth (David Mainz, 71) y Manu Molina.

Goles: 1-0, min. 3: Luso. 2-0, min. 45: Marc Martínez.

Árbitro: Varón Aceitón, balear. Amarillas a los locales Abel, Raúl, Liberto y Luso; y a los visitantes Manu Molina, Ramón, Seth, Lafita y Torras.