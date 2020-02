El Ebro logra una victoria de peso ante un Villarreal B que llegaba enrachado

Tres puntos más, pero no tres puntos cualquiera. El Ebro logró un triunfo de mérito, de los de revitalizar la moral, después de darle la vuelta a un marcador desfavorable ante el que se presentaba en el Pedro Sancho como el equipo más en forma del grupo, con sus cinco victorias consecutivas, y mejor a domicilio, el Villarreal B.

Los arlequinados, que no venían en una buena dinámica de resultados, tuvieron el justo premio a su tremendo esfuerzo colectivo para detener a un rival que atesora calidad por todos sus poros.

No empezaron mal las cosas para los intereses de los hombres de Manolo Sanlúcar, con un par de aproximaciones peligrosas, sobre todo la segunda de ellas, un remate de primeras de Jesús Rubio, que obligó a volar al zaragozano Fuoli para despejar. Pero, como ha sucedido otras veces, el que primero iba a dar en la diana sería el contrincante de turno, y esta vez no iba a ser menos. Espiau centraba desde un lateral, la pelota rozaba levemente en un defensor, y caía muerta, a placer para que Rafa Mújica no tuviera ningún problema para superar a Loscos.

Con el marcador en contra, el Ebro se vio obligado a adelantar las líneas y presionar mucho más arriba la salida de balón del mini submarino. Eso dificultó e incomodó mucho a los visitantes, que pasaron a ser dominados por los zaragozanos. Emaná, muy luchador hoy, dejó atrás de cabeza, pero no había ningún compañero disponible para rematar, y poco después no llegó por poco a un servicio de Manel Royo. Juampa pisó en el área, chutó, mandando fuera por poco a la derecha de Fuoli.

Eran buenos minutos que merecían un gol, e iba a venir, en un centro lateral de Lolo Garrido, en el que Fran García y Edu Adell chocan sus cabezas, quedando los dos tocados y el futbolista del filial en el suelo, pero la jugada continuó y después de un nuevo centro, Jesús Rubio, de potente testarazo, devolvía la igualdad al choque.

La segunda mitad arrancó con una inmejorable ocasión para los castellonenses. Sin Loscos bajo palos, ya que había tenido que salir de forma apresurada a salvar de cabeza un cuero cerca de sus dominios, Baena enviaba milagrosamente fuera desde la corona del área, centrado, en una posición difícil de mejorar para hacer gol.

Después de un lanzamiento de Juampa que se perdió por poco, el encuentro entró en una fase más gris, con momentos incluso de alguna entrada que sobró. Todo seguía igualadísimo, y cualquier error se iba a pagar con creces. El premio gordo se lo iba a llevar el Ebro en un robo en zona de tres cuartos de Lolo Garrido, que envía en profundidad a Jesús Rubio, internándose éste hasta casi la portería, para de tiro cruzado, desatar la euforia en el Pedro Sancho.

La expulsión de Collado por una agresión sin venir a cuento en el centro del campo, allanó el terreno del Ebro, que con uno más, le bastó con defenderse con orden para acabar quemando los minutos restantes y hacerse con una victoria que supone un importante paso hacia la salvación.

Ficha técnica:

Ebro: Loscos, Barreda, Manel Royo, Aguza, Lolo Garrido, Fran García (Álvaro González, 46), Jesús Rubio, Juampa (Alfonso, 61), Parejo, Palomares y Emaná (Liam, 83).

Villarreal B: Fuoli, Migue, Javi Fernández (López, 75), Castaño, Edu Adell, Ahn (Agüero, 58), Lozano, Pacheco, Baena (Collado, 58), Rafa Mújica y Espiau.

Goles: 0-1, min. 9: Rafa Mújica. 1-1, min. 38: Jesús Rubio. 2-1, min. 67: Jesús Rubio.

Árbitro: Etayo Herrera (Comité vasco). Amonestó a los locales Fran García, Palomares, Lolo Garrido y Álvaro González y al visitante Castaño. Expulsó con roja directa a Collado (76’).