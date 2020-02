El CV Teruel recibe a un Río Duero Soria en apuros

El CV Teruel recibe este sábado a las 19.00 al Río Duero Soria, un histórico del voleibol nacional en horas bajas y que ocupa la octava posición en la clasificación de la Superliga. Los turolenses cerrarán con este choque un ciclo de tres partidos en una semana al haber disputado un partido atrasado frente al Arenal Emevé. El conjunto naranja disputará el encuentro en plenas fiestas de Las Bodas de Isabel de Segura, una circunstancia que podría restar público en las gradas.

El equipo turolense aspira a sumar los tres puntos en Los Planos para reforzar su segunda posición en la tabla con opciones de alcanzar el liderato si el Unicaja Costa de Almería, actual líder, pincha frente al modesto Textil Santanderina. La expeditiva victoria turolense 0-3 en su ultima cita liguera, frente al Arenal Emevé de Lugo, el equipo revelación, ha reforzado a moral del CV Teruel, flamante campeón de la Copa del Rey.

El entrenador turolense, Miguel Rivera, ha explicado que los jugadores están "bien" físicamente a pesar del sobreesfuerzo que ha supuesto disputar tres partidos en una semana. El único jugador con problemas es el central Fabian Plak, con molestias en las rodillas y que podría perderse el encuentro frente a los sorianos.

Rivera ha explicado que la temporada exige en los momentos actuales una alta "carga física" en los entrenamientos de cara a la disputa del 'play off' que decidirá el ganador de la Superliga. El preparador ha aclarado, no obstante, que el esfuerzo se planifica para que los últimos viajes para afrontar los compromisos ligueros -a Lugo y Amoradí- no desgasten a la plantilla.

Miguel Rivera advierte de que el Río Duero, a pesar de su bache actual, tiene "mimbres" para rendir a mejor nivel y estar más arriba en la clasificación. El entrenador ha explicado se trata de un conjunto que basa buena parte de su juego en un potente bloqueo y un saque agresivo. Augura un rival "aguerrido" y que arriesgará en el saque.