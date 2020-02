Mercedes descubre su truco para 2020: el DAS

No hay pretemporada sin su polémica, y esta vez el 'gordo' ha sido muy tempranero. A primera hora de este jueves, una indiscreta cámara subjetiva en el Mercedes W11 de Lewis Hamilton ha hecho levantar muchas cejas en el 'paddock' del Circuit de Barcelona-Catalunya.

La imagen dura unos segundos, pero ha dado ya para mil y un teorías. En ella, se ve cómo Hamilton acciona un botón y mueve el volante de afuera hacia dentro: lo empuja. Esa manera de usar la dirección ha sorprendido a propios y extraños, dado que es algo inédito en la historia reciente de la Fórmula 1. Su condición de legal o ilegal quedará en manos de los comisarios, si es que alguien protesta, pero su utilidad ya empieza a generar comentarios. De entrada, en el equipo aseguran que es perfectamente correcto y que la FIA lo conoce desde hace meses.

¿Para qué sirve mover el volante así? Desde Mercedes han dado el silencio como respuesta, pero todo apunta a que es una manera de cambiar la convergencia de los neumáticos, con lo que se gana agarre en el paso por curva y, con ello, carga aerodinámica. Esta solución técnica convertiría, una temporada más, a Mercedes en el coche referente para el resto, dado que han encontrado un nuevo vacío en la normativa para solventar uno de los grandes hándicaps de este tipo de monoplazas.

James Allison, máximo responsable técnico de Mercedes, y el propio Lewis Hamilton confesaron el nombre de esta genialidad: Dual Axis System, más conocido como DAS. "Sólo introduce una ayuda extra para la dirección del piloto, que esperamos sea útil durante el año. Cómo y dónde lo usamos es algo que nos guardaremos para nosotros mismos", dijo el ingeniero jefe de la escudería alemana.

En cualquier caso, es legal. o eso dice Allison. "Esto no es nuevo para la FIA. Es algo de lo que les hemos estado hablando desde hace tiempo. Las reglas son bastante claras sobre lo que está permitido en los sistemas de dirección y estamos seguros de que cumple con todos esos requisitos", afirmó ante los medios. Hamilton, por su parte, se congratuló de ver cómo su equipo no se estanca, sino que busca ir un paso más allá frente a la presumible inmovilidad de sus rivales. "Es realmente alentador ver que mi equipo continúa innovando y se mantiene a la vanguardia gracias a las grandes mentes que tenemos trabajando en este equipo", destacó el hexacampeón del mundo.

Bandera roja

Lo ocurrido con Mercedes dejó en un segundo plano la acción en pista, en una segunda jornada de test que acabó con un Alfa Romeo al frente. Fue Kimi Räikkönen, el que maximizó el rendimiento del neumático más blando por la tarde para ponerse al frente de la tabla de tiempos. También fue el causante de la primera bandera roja de estos test, cuando se quedó sin combustible a diez minutos del final del día.

El finlandés fue más rápido que Sergio Pérez, cuyo Racing Point sigue levantando suspicacias por el parecido más que razonable que guarda con el W10 de Mercedes del año pasado. El resto de escuderías, especialmente en la zona media, se han apresurado a elevar la voz contra el futuro equipo Aston Martin, aunque todo apunta a que serán quejas al sol sin mayor relevancia.

Mercedes, además de ser protagonista por el DAS, fue el equipo que más rodó en pista, con 106 vueltas para Hamilton por la mañana y 77 para Bottas por la tarde, aunque ni uno ni otro mostraron todo el potencial del W11 que ya apunta a temible. Tampoco apretaron demasiado en Ferrari, con Vettel estrenándose por fin tras perderse la jornada anterior por una indisposición. El tetracampeón dio 72 vueltas por la tarde y marcó el 6º mejor tiempo.

Lando Norris estuvo al volante del MCL35, en un día dedicado exclusivamente a hacer ensayos aerodinámicos. Este viernes, Sainz se subirá de nuevo al McLaren para seguir con el desarrollo.