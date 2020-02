Más 1.200 gimnastas saltan al tapiz en Zaragoza en el comienzo del curso de rítmica

Durante este fin de semana se ha disputado la 1ª Fase del XXIV Campeonato de Aragón de Promoción, organizado por la Federación Aragonesa de Gimnasia (FAG), en el CDM Siglo XXI de Zaragoza. Una cita que ha supuesto el arranque de las competiciones de 2020 de esta disciplina deportiva y donde han participado alrededor de 1.200 gimnastas de 43 clubes. El evento ha llenado las gradas de la instalación zaragozana, un público que ha aplaudido el esfuerzo y tesón de las deportistas.

En los resultados globales, en Nivel Autonómico individual han subido a lo más alto del podio; en prebenjamín, María Contamina (CGR Utebo); en benjamín, Paula Torres (Club 90 Huesca); en alevín, Sandra Martínez (CDR Ejea); en infantil, Inés Callizo (Deportivo Sansueña); en cadete, Alejandro Haltih (CEGRZ); y en juvenil, Alejandra García (Deportivo Sansueña). Los conjuntos ganadores en esta división han sido: en prebenjamín, Club Rítmica Cuarte de Huerva B; en benjamín, CD Moncayo; en alevín, CD Moncayo L; en infantil, Club Escuela Gimnasia Rítmica Zaragoza M (CEGRZ); en cadete, CGR Miralbueno M2; y en juvenil, Equipe Sport.

En la competición de Nivel Autonómico A individual, se han puesto al frente de la clasificación Leire Nogués (CGR Utebo), en benjamín; Ariadna Rodríguez (CD Zaragozano), en alevín; Inés Pardos (Rítmica Miralbueno), en infantil; Ángela Vicente (Deportivo Sansueña), en cadete; y Cristina Gea (Club Equipe Sport), en juvenil. Y en conjuntos, el título fue para CGR Utebo (alevín), CEGR Zaragoza (infantil), CD Zaragozano (cadete) y Club Equipe Sport (juvenil).

Por último, en la modalidad individual de Nivel Base se han colgado la medalla de oro: en prebenjamín, Martina Herrando (CD Zaragozano); en benjamín, Alexandra Voica (CD La Gymcana); en alevín, María Pueyo (Club 200 Barbastro); en infantil, Carla Estopiñán (Rítmica Calasanz); en cadete, Helena Caballero (Club 2000 Barbastro); y en juvenil, Sofía Pascual (CDG Montecanal). Y subieron al primer cajón del podio en conjuntos Club 90 Huesca (prebenjamín), Club 90 Huesca (alevín), Club 90 Huesca 1 (infantil), Club 90 Huesca (cadete) y CDG Montecanal (juvenil).

Inés Bergua, apoyando a la cantera aragonesa

Por otra parte, la zaragozana Inés Bergua, integrante el Conjunto Nacional Sénior de Gimnasia Rítmica, no ha querido perderse este inicio del curso autonómico y asistió el sábado al evento. La internacional, que recibió un agradecimiento de la Territorial, dio "las gracias a todas las personas que, a lo largo de este año, me han animado y apoyado. Me siento muy afortunada de venir de dónde vengo, y de saber que la afición aragonesa me acompaña allá donde vaya".

Desde 2017, Inés está entrenando en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid bajo las órdenes de la seleccionadora nacional Anna Baranova y la entrenadora Ana Mª Pelaz. La aragonesa, que creció deportivamente en el Club 90 Huesca, tiene importantes logros en su palmarés, como la cuarta posición en la final de cintas y la quinta plaza en la general y en la final de aros del Campeonato del Mundo de Moscú.

En el Europeo de Bakú logró con su conjunto el cuarto puesto en la final de cintas y en el Torneo Internacional de Atenas conquistó dos medallas de plata en la clasificación general y en la final de cintas.