Dolorosa derrota por la mínima del Ejea en casa frente al Cornellá

El fortín cincovillés ya no lo es tanto. El Ejea perdió por la mínima en casa ante el Cornellá, equipo dirigido por un viejo conocido como es el Guillermo Fernández Romo. Un solitario tanto de Becerra en el minuto cuarenta y nueve dio el triunfo a los verderoles en un partido bronco, de poco fútbol y que se pudo decantar hacia cualquier parte.

El cuadro aragonés empezó más enchufado con dos claras ocasiones en los compases iniciales. Primero, Seth de medio chilena en el área pequeña tiró fuera, y después, Ramón tras una trepidante galopada por la banda izquierda no acertó en el chut que se fue por poco. Falta de puntería que luego penalizaría al cuadro blanquiazul. Poco a poco, empezó a bajar el ritmo del partido con los dos equipos intentando tomar el timón del encuentro a base de físico. La siguiente ocasión fue nuevamente para los locales. En el minuto diecinueve, el lateral Marín hizo un centro chut por banda izquierda que se topaba con en el larguero. Si perdonas lo terminas pagando. Los siguientes minutos fueron de mucho toque y poca ocasión. Pasados los 35 minutos, se detuvo el juego durante cinco minutos por un duro encontronazo entre Marín y Guzmán en el centro del campo. Ese lapso de tiempo enfrió a los cincovilleses dando paso a dos oportunidades para el Cornellá que no acabaron en éxito. Aún tuvo dos ocasiones más el Ejea en las botas de Seth que no llegó a un centro de Molina y de Ramón que perdió el balón tras recibir en el segundo palo.

Tras el receso, los ‎catalanes salieron más enchufados porque en el minuto cuarenta y nueve llegó el único tanto del encuentro. Una pérdida en el centro del campo por parte de Ejea daba paso al tanto visitante. Un centro lateral raso desde la banda derecha se paseaba por el área local y Becerra, sólo en el segundo palo, empujaba a placer. Jarro de agua fría para los hombres de Néstor Pérez. El técnico aragonés tiró de banquillo sacando a Peñaloza y Ballarín. Estas sustituciones le dieron más presencia a los blanquiazules en el centro del campo pero no fue suficiente. Pudo rematar el encuentro el Cornellá cuando de nuevo Becerra se plantó sólo delante de un Bardají que logró atajar esta vez el disparo. Poca confianza en el público local hasta que una falta sobre Seth en el minuto ochenta y dos, Ballarín la colocó magistralmente pero se estrelló en el larguero. Esta oportunidad animó al equipo y a la grada gozando de las últimas ocasiones pero sin fortuna.

Los ejeanos se toparon dos veces con el travesaño

Ficha técnica:

Ejea: Ander, Méndez, Hermoso, Chechu, Marín, Tena, Nacho Lafita (Ballarín, 64), Torras (David Mainz, 74), Ramón, Manu Molina (Peñaloza, 60) y Seth.

Cornellá: Ramón, Guzmán, Cristian, Pol Moreno, Javi Jiménez, Agus, Nana, Fer Pina (Álvaro Vega, 75), Eloy, Pablo (Montoro, 89) y Becerra (Esteve, 82).

Goles: 0-1, min. 50: Becerra.

Árbitro: Gao Aladro (Comité asturiano). Amonestó a los locales Méndez y Manu Molina y al visitante Cristian. Expulsó por doble amarilla a Tena (92).