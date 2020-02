El USJ Fénix gana en Mallorca

Nunca habían ganado los zaragozanos de una manera tan clara un partido en Calviá. El año pasado solo se ganó de 4 puntos y sin bonus, y hace dos se perdió. Así que Jorge Molina había pedido máxima concentración durante la semana, el equipo lo interiorizó y el resultado fue una primera parte casi perfecta en defensa, y sobre todo en ataque.

Se leyó claramente el partido, los ocho de delante necesitaban trabajar bien, y mucho, en los puntos de encuentro, para que los tres cuartos tuvieran balones, muchos balones, y así fue. Esta vez fueron del 9 para atrás los que marcaron las diferencias, con un ritmo altísimo, sobre todo en la primera parte fueron cayendo los puntos. Solo dos ensayos fueron anotados por delanteros, el madrugador de Breure en el minuto 3 y el decretado de castigo por el colegiado, el resto por los zagueros de USJ Fénix: Pablo Galles con dos, Favreau y Owako con uno hasta llegar a las seis marcas. Viriot y su pie, consiguieron entre trasformaciones y golpes de castigo pasados dentro de palos, los 16 puntos que sumaban los 46 por ninguno de los locales, confirmando el dicho deportivo de que la mejor defensa es un gran ataque.

Aún mantuvo el control y el ataque USJ Fénix hasta el minuto 50 cuando Favreau culminaba por la banda otro lanzamiento rápido y certero de las tres cuartos zaragozana. Viriot sumó los dos puntos extra. Molina y su cuadro técnico comenzaron a pensar en el vital encuentro de sábado que viene en Zaragoza ante el CAU, y decide comenzar con la rotación habitual. Baja el ritmo ofensivo, pero sube la concentración defensiva ante unos mallorquines que quería maquillar el marcador. Treinta minutos para afinar también aspectos tan importantes como la paciencia, concentración o la presión sin tener el balón, seguro que el CAU, actual líder de la clasificación exige el máximo. Solo cumplido el tiempo, tres minutos concretamente, el XV de Calviá logra posar el balón en la zona de ensayo. 7-53, bonus ofensivo y sobre todo, muy buenas sensaciones.

"Llevamos cuatro partidos con victorias bonificadas, y mejorando en todos los aspectos"

Jorge Molina estaba muy satisfecho "Llevamos cuatro partidos con victorias bonificadas, y mejorando en todos los aspectos. Llegamos al tramo importante de la temporada en un estado óptimo, vivos habiendo pasado una plaga de lesiones, plenos de moral y convencidos de que el reto de entrar en el play off es, aunque difícil, alcanzable". Añadió: "El primer envite es el sábado que viene ante el CAU de Valencia en el Velódromo del C.D.M. David Cañada, que tiene ser un fortín, como lo fue en el play off del año pasado donde las 2000 personas que llenaron el estadio nos dieron fuerzas. Esta vez redoblaremos el esfuerzo para no fallar".