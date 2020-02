La permanencia del Fútbol Emotion pasa por ganar al Aspil 

El Fútbol Emotion Zaragoza tiene la opción de salir del descenso en esta jornada si derrota al Aspil Jumpers Ribera Navarra, en el partido que enfrentará a ambos este sábado en Tudela (18.30). El conjunto zaragozano es penúltimo de Primera División a dos puntos de éste, antepenúltimo, y un triunfo supondría abandonar la zona de descenso, por lo que el encuentro es prácticamente una final ya que, de ocurrir lo contrario, el Aspil pondría cinco puntos de ventaja entre ambos.

Nano Modrego, la última incorporación al equipo en el mercado invernal, ve al equipo "mucho mejor que antes del parón". Afirma que estas semanas de parón liguero les han venido "de maravilla" para poder afianzar conceptos, la idea que lleva el nuevo técnico, Santi Herrero, en la cabeza con respecto a la defensa y el ataque que quieren hacer, y espera que este sábado todo eso "se vea reflejado en el partido".

Más información El Fútbol Emotion Zaragoza cae a puestos de descenso

El parón, sin embargo, se ha hecho largo porque, según el '15' del Fútbol Emotion, "los jugadores lo que más les gusta es competir y al no tener partidos cada fin de semana te falta lo bonito y lo entretenido del fútbol sala".

Nano es consciente de que el encuentro frente al conjunto de Tudela es "complicadísimo", toda vez que el rival ha dejado atrás la plaga de lesiones que le acompañaba. La escuadra de Zaragoza no suma de tres en tres desde el pasado 22 de noviembre y tratará de asaltar una pista que no se le ha dado bien y en la que no vencen desde el curso 2012-2013. El capitán sabe que ambos equipos se juegan "más que tres puntos". "Vamos a tener un ambiente en la caldera, como se le llama a su pabellón, muy duro y bueno para ellos", vaticina. A pesar de esto, Modrego opina que es "de esos partidos que gusta jugar, en los que hay tensión", y que el duelo se decidirá por "pequeños detalles".