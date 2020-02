El nuevo McLaren MCL35 de Sainz y Norris, una oda al minimalismo

La mano de James Key se nota por todas partes. El considerado como el gran diseñador del futuro, responsable de los Fórmula 1 de Toro Rosso que se pusieron incluso a la altura de su hermano mayor de Red Bull, ha creado al cien por cien (se unió en mayo del año pasado) su primer McLaren. Sin ser una revolución, la evolución se nota por todas partes.

Mucho más estrecho, especialmente en el primer tercio del coche, el MCL35 maximiza las grandes ventajas que tenía su precedesor. El apoyo aerodinámico se ganará con aletines laterales nuevos, si bien es en su morro mucho más tubular que el anterior donde ha hecho levantar muchas cejas. Con diferencia, es el más distinto de los tres vistos hasta el momento, y en buena medida de lo que muestren este viernes en Mercedes dependerá el veredicto que le den los expertos.

Una aleta superior mucho más recta, unos 'bargeboards' más trabajados o una suspensión delantera mucho más baja son sólo algunas señas de identidad del trabajo de Key, sobre quien hay puestas muchas esperanzas. No en vano, su mano fue clave para la mejoría vista por el equipo inglés en la segunda parte de la temporada pasada, cuando las primeras evoluciones dieron resultado de manera constatable.

La versatilidad será otra de las armas de este nuevo MCL35. Una de las grandes desventajas del monoplaza del año pasado fueron las dificultades en circuitos de alta velocidad (Spa, Monza.), por lo que el trabajo de Renault será clave. Si la evolución de la unidad de potencia del año anterior da resultados, el chasis no parece que sea un gran problema para sus aspiraciones.

En lo visual, el McLaren MCL35 mantiene el naranja 'papaya' como protagonista casi indistucible, si bien el azul gana protagonismo, merced a los patrocinadores (ocho nuevos, hasta un total 38) que han entrado. Los buenos resultados son el mejor argumento posible ante empresas que quieran invertir, y el aumento de pegatinas en el coche son la mejor muestra de que la fase de mejoría, también desde el punto de vista económico, sigue según el plan previsto.

Aspiraciones

El gran reto de Carlos Sainz para 2020 es el mismo que el de McLaren: mantener la línea ascendente que se vio en 2019. El madrileño fue el líder, tanto en puntos como en resultados en carrera, por lo que se le exigirá mantener el mismo listón o subirlo un poco más. "Espero que podamos añadir algún trofeo más a las vitrinas de McLaren", afirmaba el español, sonriente, en la sala donde se presentó la 'oficina' donde trabajará toda la temporada.

Sainz estrena también diseño de casco. La bandera de España gana protagonismo y el gris aumenta su presencia en un casco que tiene ciertas reminiscencias del que lució Fernando Alonso en McLaren en 2007. No obstante, este es un año de 'reset' para él y para el equipo, en sus propias palabras. "No podemos relajarnos en este 2020 si queremos acortar la diferencia con los de arriba. La ambición es empujarme a mí mismo y al equipo para dar otro paso hacia adelante esta temporada", prometió.

Las aspiraciones son máximas. Después del podio logrado en Brasil, McLaren y Sainz quieren acercarse aún más al 'top 3', si bien el objetivo inicial se mantendrá en el 'top 5'. No puede ser de otra manera, ya que hay muchas esperanzas puestas después de las buenas sensaciones de 2019. El cuarto puesto logrado la pasada campaña fue un hito histórico para un equipo que llevaba demasiado tiempo sin contar en las quinielas de los aficionados. No obstante, Andreas Seidl, Team Principal de McLaren, advierte que no se puede caer en la complacencia. "Va a ser una temporada difícil y la competición en la parte alta de la zona media será intensa", señaló el exresponsable de Porsche y uno de los grandes señalados como principal activo en el salto adelante del equipo.

La primera oportunidad de Sainz y Norris para ponerse al volante del MCL35 serán los próximos test de pretemporada en el Circuito de Barcelona-Catalunya, del 19 al 21 de febrero y del 26 al 28.