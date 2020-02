"Este es otro partido de demostración de la comunión con nuestra gente"

"El Fuenlabrada es un equipo muy regular. Lleva toda la temporada, menos esta jornada, en puestos de ‘play off’. Ha sido una sorpresa porque se trata de un recién ascendido. Sabe a lo que juega y su entrenador saca el máximo aprovechamiento a sus recursos", ha comenzado este viernes definiendo Víctor Fernández al rival novel que visita este sábado La Romareda (21.00).

Con el viento de cola en cuanto al buen rendimiento del Real Zaragoza en los últimos dos meses, se da por descontado que los blanquillos van a seguir hoy en su línea de máxima solvencia colectiva y, por lo tanto, es conveniente aprenderse bien las características y las armas a combatir de un Fuenlabrada que suena en La Romareda tan novedoso como peligroso. "El Fuenlabrada es un bloque que domina la pelota parada; que no necesita posesiones largas para llegar a la portería rival. Es un equipo muy intenso, muy físico, que busca sacar siempre ventaja en los duelos individuales", prosiguió Víctor en su ponderación.

"Es posible que no esté en el mejor momento de la temporada. Pero sigue siendo un contrincante que es muy difícil de superar. Van a venir aquí con la intención de complicarnos al máximo el partido", añadió a su evaluación.

Después de este dibujo detallado del ‘Fuenla’, Víctor Fernández desvió el tiro hacia los suyos. "Vamos a necesitar la mejor versión nuestra para ganar. Creo que voy a repetir este lema todo lo que resta de año, porque en Segunda no hay partido cómodo, ni eres favorito a priori, ni nada de eso", subrayó.

Víctor redundó en otra de sus tesis recientes: "Ahora, cada punto y cada triunfo es un tesoro, porque ya no hay muchas más posibilidades de encontrar nuevos botines cuando las jornadas se van agotando", dijo el preparador aragonés para cargar de relevancia la cita ante los fuelabreños en el estadio municipal. Y, ahí, lanzó su habitual señal a la afición zaragocista. "Este partido tiene el plus, de nuevo, de que jugamos en casa. Y estamos logrando hacernos muy fuertes como locales. Es otro partido de demostración de la comunión con nuestra gente, que está fantástica, volcada, empujándonos cada día con energía cuando nos falta o nos escasea", apuntó.

El entrenador Víctor Fernández da instrucciones a sus jugadores en el último entrenamiento del Real Zaragoza previo al partido contra el Fuenlabrada FRANCISCO JIMENEZ PHOTOGRAPHY

A vueltas con el once inicial

Como ya es habitual, Víctor no quiso adelantar demasiadas pistas sobre sus intenciones tácticas y el once titular ante el Fuenlabrada. De entrada, habló de la línea media, donde Igbekeme es muy difícil que juegue de partida. "Tenemos cuatro jugadores puros para dos posiciones de medio campo (Eguaras, Guti, Igbekeme y Torres). Con la ventaja de que dos de ellos pueden doblar funciones como falsos hombres de banda: Igbekeme puede jugar a la izquierda y Guti a la derecha. Estamos muy justos en esta zona del campo", recordó antes de sugerir alternativas, sobre todo al actuar en campo propio. "Ante este panorama, es evidente que no será ninguna sorpresa si arranca el partido de titular Kagawa o si lo hace Blanco. Son otras variantes que ya hemos utilizado; y ellos conocen bien los automatismos tácticos, han hecho buenos partidos cuando han salido desde el principio», valoró a priori.

En cuanto a la zaga, la recuperación de Atienza, tras haberse caído en el calentamiento de Cádiz, augura su regreso. "Pichu está bien, en condiciones de volver a jugar. Sí, está ya apto. Ahora tenemos los centrales que yo quería tener. Y todos mezclan con todos", dijo al respecto. En punta, por supuesto, Puado y Suárez no admiten debate.