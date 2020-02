España busca sin Muguruza el pase a la nueva Copa Federación

Con algo de injusticia de por medio, España buscará la fase final de la Copa Federación este fin de semana ante Japón. Injusticia porque España se ganó el derecho a estar en el Grupo Mundial el año pasado, pero el cambio de formato le ha perjudicado, obligando al conjunto dirigido por Anabel Medina a clasificarse de nuevo. Sin Garbiñe Muguruza en el equipo, Carla Suárez (55), Sara Sorribes (78), Aliona Bolsova (111), Lara Arruabarrena (149) y Georgina García-Pérez (262) buscarán el billete a Budapest, sede de esta nueva Copa Federación.

No será fácil, puesto que enfrente estará una Japón con Naomi Osaka, toda una exnúmero uno y campeona de Grand Slam, a la cabeza. La nipona no atraviesa su mejor momento después de no haber podido defender el título en Australia, pero será el mayor peligro que afronte España. Osaka estará acompañada por Misaki Doi (86), Kurumi Nara (137), Ena Shibahara (497) y Shuko Aoyama (732).

Será la segunda vez en apenas una año que España y Japón se miden, después del duro choque en tierras asiáticas que se saldó con una sufrida victoria de España conducida por una genial Georgina.

"Conocemos perfectamente a Japón, jugamos con ellas muy recientemente en febrero pasado. Son unas rivales difíciles y que Osaka esté en el equipo les hace tener a una jugadora top que está entre las diez primeras del mundo, pero va a tener que demostrar ese nivel en la pista porque vamos a ponérselo lo más difícil posible", explicó Medina en rueda de prensa.

Más información Muguruza asciende al puesto 16 del ranking mundial con Barty como líder

Esta vez el escenario se aleja del cemento nipón y España ha dispuesto una pista de tierra batida al aire libre en el club de tenis La Manga, en Cartagena, mismo lugar en el que se ganó a Paraguay en 2018.

La eliminatoria la abrirán este viernes 7 Sara Sorribes, que actúa como número dos española, contra Osaka, seguido del choque entre Carla Suárez y Misaki Doi. En la jornada del sábado, los enfrentamientos se intercambiarán y Suárez jugará contra Osaka y Sorribes contra Doi. En caso de que fuera necesario, el cruce se definiría con un partido de dobles.

NOTICIAS RELACIONADAS España supera a Japón (3-2) en la eliminatoria de la Copa Federación

Si España consigue superar a Japón, se ganará el billete a Budapest, donde se jugará el nuevo formato de la Copa Federación. Igual que ocurrió con la Copa Davis, la Fed Cup ha sufrido una transformación y el título se pondrá en juego en una sola sede durante una semana. Será del 14 al 19 de abril cuando doce selecciones se den cita en la capital húngara. Australia y Francia ya están clasificadas como finalistas del año pasado, Hungría, como país organizador y la República Checa recibió una invitación. Los otros ocho equipos participantes saldrán de los cruces que se disputan este fin de semana.

La eliminatoria servirá, además, para rendir homenaje a Arantxa Sánchez Vicario y María José Martínez. Sánchez Vicario recibirá el premio Compromiso que entrega la Fed Cup, después de haber sido en cinco ocasiones campeona de este torneo, mientras que Martínez tendrá un homenaje a su trayectoria tras haberse retirado la temporada pasada.