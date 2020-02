La aragonesa Cristina Ouviña busca con España el billete olímpico para Tokio

La selección femenina de baloncesto debuta este jueves, 6 de febrero, ante Corea, en el Preolímpico de Belgrado, donde se dispone a sellar cuanto antes el pasaporte para los quintos Juegos de su historia, tras Barcelona 1992, Atenas 2004, Pekín 2008 y Río 2016, donde conquistó la medalla de plata. Un equipo en el que sobresale la zaragozana Cristina Ouviña, fija en la pizarra de Lucas Mondelo, que aspira a alcarzar la gloria olímpica: "Los Juegos Olímpicos son mi gran sueño. Eso sí, primero tenemos que pelear por la plaza en el preolímpico de febrero. Y, una vez conseguido el billete, sueño con estar con este equipo en Tokio. Sería increíble", apunta la internacional aragonesa.

España, vigente campeona de Europa, es gran favorita para ganar el Preolímpico frente a Corea del Sur, China y Gran Bretaña y convertirse en la tercera selección femenina clasificada para Tokio 2020, después de que ya lo hayan conseguido las de waterpolo y de hockey, aparte del equipo de gimnasia artística. La selección femenina de balonmano se jugará el pase el próximo mes, en el Preolímpico que se disputará entre el 20 y el 22 de marzo en la localidad valenciana de Llíria.

Dado que para los Juegos se clasificarán tres de las cuatro selecciones, la selección dirigida por Mondelo afrontará en Belgrado lo que se puede considerar un torneo de auténtico trámite, con la ausencia de Astou Ndour pero con el regreso de Alba Torrens, y otras novedades como la escolta Leonor Rodríguez (Famila Schio Italia), la alero María Conde (Polkowice) y la pívot Nogaye Lo (Lointek Gernika). Aparte de Ndour, elegida MVP del Eurobasket 2019, tampoco jugarán el Preolímpico la lesionada Anna Cruz, María Pina ni Andrea Vilaró.

El Preolímpico de baloncesto iba a disputararse en China, en Foshan, pero el coronavirus obligó el pasado 27 de enero a la FIFA a trasladar el torneo de clasificación para los Juegos, precisamente a la capital serbia, donde España revalidó hace siete meses su título europeo y donde certificará un billete que está comprado de antemano. "Yo estaría muy preocupado si fuésemos una selección, porque no habremos tenido tiempo de preparar las cosas y hay gente tocada, pero como siempre he dicho somos un equipo y eso nos va a dar ese plus que nos falta de preparación. El ser un equipo es la clave", reconoce Lucas Mondelo

"No sé cuál es el techo de esta generación. Es irrepetible. Histórica"

La eterna capitana de la selección, Laia Palau (40 años), coincide con el técnico. "El punto fuerte de este equipo es que jugamos como un equipo y no tenemos que inventar cosas nuevas. El grupo está muy hecho y desde el primer día eres capaz de recuperar toda la batería táctica y ponerse en modo competición, aparte del bagaje y la experiencia que tenemos», destaca la veterana base del Spar CityLift Girona.

El partido contra Corea se disputará este jueves a partir de las 14:30 horas; con el segundo encuentro el sábado frente a China (12:00) y el tercero y último el domingo ante Gran Bretaña (14:30), todos retransmitidos por Teledeporte desde el Pionir de Belgrado, ahora llamado Aleksander Nikolic Hall. Sólo una selección se quedará fuera y España, salvo sorpresa monumental, será primera.