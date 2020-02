Juan Caamaño: "Un trozo de esta medalla de oro del Europeo es de Zaragoza"

¡El que quiera ser campeón, que llame a Juan Caamaño!

Todos estamos muy contentos con la medalla de oro que acabamos de conseguir en el Campeonato de Europa ante Croacia. Ha sido un gran logro para el balonmano y para el deporte español.

No me refería exclusivamente a ese reciente conquista. Usted ya colecciona metales preciosos como para montarse una joyería en Zaragoza...

Afortunadamente, el balonmano español se encuentra en la vanguardia mundial desde hace décadas. Y, como todo éxito en el deporte y en la vida, no suele ser un hecho casual. Yo me incorporé a la selección española absoluta como delegado en 2013.

Y no paran de ganar...

Las cosas nos están saliendo muy bien. Además del oro que acabamos de ganar en el Europeo de Suecia, también ganamos el oro en el Europeo de Croacia de 2018. Y, además, la medalla de plata en Polonia en 2016, y el bronce en Dinamarca 2014.

¡No hay valiente que sea capaz de bajar a España del podio!

No es sencillo ganar y volver a ganar, no fallar nunca. Y eso que el formato de la competición no permite errores a partir de los octavos de final. Si pierdes, te vas a la calle. Y España lleva un lustro sin fallar. Solo pinchamos en el Preolímpico de Río de Janeiro que jugamos en Suecia.

Ese maldito penalti con el reloj a cero...

Nos dolió en el alma a todos. Esta selección merecía estar en Río. La medalla de oro en el Europeo supone la clasificación para los Juegos de Tokio de este año. Seguimos teniendo hambre. Iremos a por todas.

¿Cómo se puede ganar cuando el equipo rival mide 10 centímetros y pesa 10 kilogramos más de media?

Queda un poco presuntuoso, pero yo diría que España juega muy bien al balonmano.

Lo dice usted y lo aseguro yo.

Jordi Ribera ha hecho una labor sensacional como seleccionador. El equipo juega de memoria. No es que hayamos ganado, ¡es que no hemos perdido ni un partido!

Y sobre todo, saber jugar de lujo los minutos finales, saber resolver cuando la bola quema.

Había selecciones con jugadores extraordinarios, como Francia o Dinamarca, que no llegaron a los cruces finales. Nosotros jugamos como colectivo y supimos competir de forma extraordinaria en los minutos finales. Nuestro portero (Gonzalo Pérez de Vargas) para más cuanto más exige el partido, y lo de Álex Dujshebáev...

Lo de Álex Dujshebáev es de película... Como Michael Jordan en los Chicago Bulls: todo el mundo sabía que él iba a tirar la última bola...

Y nosotros sabíamos que la iba a meter (sonríe).

Cuanta más presión hay, mejor juega Álex Dujshebáev...

Los grandes jugadores son los que saben jugar con presión. Los demás son solo jugadores. Álex se jugó los últimos tiros de la final y de la semifinal. ¡Y los metió todos!

Y se hizo jugador en Zaragoza...

Y Jorge Maqueda, que ha hecho un Europeo sensacional, también. Recuerdo cuando vino Maqueda a Zaragoza. Pesaba más de 100 kilogramos. El doctor Paco Tolosa y el fisio Fernando Sanz le dijeron que tenía que perder 10 kilogramos para ser jugador de élite. De Álex recuerdo que cuando vino, su padre, Talant, dijo que el dinero le daba igual, que quería que su hijo fuera jugador, y que confiaba a muerte en Mariano Ortega y en Óscar Mainer.

Y ese mismo año ya fue el máximo goleador de la Asobal.

Y hoy es un jugador absolutamente determinante en el balonmano mundial. Todos saben que se hicieron en Zaragoza. Un pedazo de la medalla de oro del Europeo es de Zaragoza.

Y usted de talismán...

Yo solo intento desarrollar esta labor que me tiene casi cien días al año fuera de mi casa. A ver si hacemos algo grande en Tokio.