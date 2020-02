La solidaridad hace cima en el Moncayo

La solidaridad tiene siempre muchos rostros y formas. Los retos e iniciativas deportivas han estado también vinculados a este tipo de causas y en este 2020, el club Añón Actividades Deportivas ha promovido una forma de colaborar con una asociación de estas características. Esta iniciativa consiste en donar dinero participando en un sencillo reto para destinarlo a la Federación Aragonesa de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Aunque se aceptan donaciones sin necesidad de completarlo, desde el club deportivo de Añón sugieren donar 52€ y realizar el mismo número de ascensiones al Moncayo. Una por cada semana del año.

"La idea es que cada uno haga 52 ascensiones durante todo el año 2020 y se done un euro por cada cima", explica Agustín Vega, del club Añón Actividades Deportivas. "Todo el mundo puede participar y se puede partir desde donde quieras y hacer las ascensiones andando, corriendo, con perros… No hace falta apuntarse y las personas que quieran participar nos pueden enviar fotografías de la ascensión y las publicaremos en redes sociales. También se puede donar la cantidad que se quiera, no es necesario que haya un mínimo por ascensión ni que se alcance un máximo", detalla Agustín Vega. El correo electrónico habilitado para el reto es el siguiente: reto52x52@gmail.com.

A día de hoy, la cifra recaudada ronda los 400 euros tras el primer mes del año. Los primeros días de este 2020, las donaciones estaban cerca de los 300. "Para llevar solo nueve días del año, está muy bien", aseveró Vega entonces. "Para nosotros es una muy buena cifra y más teniendo en cuenta el mal tiempo. Cuando llegue el bueno y la gente se acerque al Moncayo seguro que subirá la recaudación", añadió. El pasado 26 de enero, el club Añón Actividades Deportivas organizó un entrenamiento de trail al que acudieron más de 200 personas. Una buena oportunidad en la que consiguieron más donaciones para esta causa solidaria. "Recaudamos casi 80 euros", afirma Agustín Vega.

Coronación de la cima del Moncayo durante el mes de enero. A.V.

Además de a través de transferencia bancaria, se pueden realizar donaciones presenciales en la hucha instalada en Santuario de Moncayo. Además se llevarán a cabo dos concentraciones de unas 12 horas de duración en los meses de junio y agosto en las que los miembros del club de la provincia de Zaragoza resolverán dudas y realizarán ascensiones grupales junto a todo el que quiera. A día de hoy, Alberto Rived, miembro del club, lleva ya seis ascensiones, "y con expectativas de superar las 52", según comenta Agustín.

"Hay dos o tres personas que han realizado ya su donación de todo el año y en los primeros días de 2020 llegaron muchas fotos de personas que iban haciendo cima. Había gente de Tudela, Ejea de los Caballeros, Zaragoza, y también un chico de Bilbao, que fue el primero en donar el día 27 de diciembre, cuando instalamos la caja", explica Agustín. "Un chico de Cascante, Navarra, que compite en OCR (carreras de obstáculos) nos dijo también que se comprometía a hacer las 52 ascensiones y que donaría un euro por cada una. También nos contó que había conseguido que algunos de sus patrocinadores donasen dos euros por cada una de sus ascensiones", cuenta Vega, que añade que cree que habrá "más gente que intente ‘picar’ a empresas y patrocinadores para que colaboren con este reto". La solidaridad hace y continuará haciendo cima en el Moncayo durante el resto de 2020.