Abidal y Messi abren un cisma en el Barça

Más problemas en el Barcelona de Quique Setién. A la destitución de Ernesto Valverde, la pérdida del liderato liguero en favor del Real Madrid y los problemas de lesiones que han dejado sin recambios a los delanteros y puesto de relieve la mala planificación deportiva hay que sumar ahora la bronca entre Leo Messi y Eric Abidal, director deportivo del club.

Resulta que el astro francés ha respondido al ejecutivo con un duro mensaje tras unas declaraciones que ha avanzado el diario 'Sport' de una entrevista al máximo responsable del club azulgrana en materia de fichajes. El francés ha señalado que "tras el clásico empezamos a concretar la marcha de Valverde", pero Messi rodea en color rojo otra frase: "Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho".

Eric Abidal: "Había también había un tema de comunicación interna. Hay cosas que como exjugador puedo oler"

Según ha denunciado Abidal, "había también había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como exjugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión".

La reacción del capitán azulgrana ha sido durísima señalando directamente a Abidal: "Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones", afirma Messi en primer término.

"Los jugadores, de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuándo no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo de las decisiones que toman", añade.

Pero Messi no se queda ahí en sus reproches y abre un cisma en el club que preside Josep María Bartomeu. "Por último, creo que cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque si no, se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas», espeta el rosarino