Victoria al ritmo del DJ

El Casademont Zaragoza ha bailado en un triunfo sólido y cimentado una vez más en las buenas labores defensivas, al ritmo de DJ Seeley. El escolta norteamericano ha firmado un partido completo en el que además de destacar en la anotación, se ha encargado de dirigir a sus compañeros. No a través de los gritos, el carácter y la fuerza, como es el estilo de algunos líderes, sino mediante poner el ritmo, fijar la aguja en el vinilo y dejar que la música sonara.

El arranque de DJ Seeley fue cuanto menos llamativo. Nueve puntos en los primeros seis minutos de juego y una efectividad total en los lanzamientos de dos, con un cuatro de cuatro. Durante la primera parte de la sesión del 'disc jockey' el conjunto zaragozano ha comenzado a dar muestras de que el partido no se le iba a escapar y de que la decimoquinta victoria en Liga estaba al caer. Cuando Seeley se ha sentado en el primer parcial, y Carlos Alocén ha tenido que irse al banquillo tras una mala caída, ha parecido que la música se ha parado para los rojillos, que han dejado de ser un muro infranqueable, aunque aún así han dejado al UCAM Murcia en 13 puntos al final del asalto inicial.

El magnífico segundo cuarto del Casademont lleva la firma de Seeley. El DJ ha vuelto a la pista para reanudar la sesión. Preparó la mesa de mezclas, limpió los platos, se puso sus auriculares y el baile se reanudó. El escolta norteamericano de 30 años tomó las riendas del equipo en el segundo cuarto y la anotación de los rojillos se disparó. Hasta 30 puntos anotaron los pupilos de Porfirio Fisac en un segundo parcial que sirvió para que los aragoneses cogieran suficiente impulso como para no pasar apuros durante el tiempo restante. Por mucho que se esforzara el Murcia en intentar acercarse a los zaragozanos.

NOTICIAS RELACIONADAS Nada frena al Casademont Zaragoza

En ataque la música del DJ volvió a sonar y todos sabían la melodía cada vez que Seeley hacía un poco de 'scratch' y agarraba el balón. El DJ indicaba donde quería el bloqueo, miraba a sus compañeros y dibujaba la jugada en su cabeza antes de comenzar a ejecutarla. Pase aquí, finta allá, lanzamiento... y el norteamericano se fue al vestuario en el descanso con 17 puntos, 18 de valoración y un 70% de efectividad en los tiros de campo. Un recital musical de primer orden.

Pero la batuta del veterano jugador de California no solo se hacía notar en ataque. El cuadro zaragozano volvió a firmar unos buenos números en defensa, recibiendo tan solo 13 puntos, los mismos que en el primer cuarto. Tras el descanso Seeley no volvió a anotar pese a que terminó jugando casi 26 minutos. Pero no le hizo falta para hacerse notar cuando regresaba a pinchar sobre el parqué del Príncipe Felipe.

El norteamericano terminó el encuentro con 13 de valoración, los 17 puntos ya cosechados en la primera mitad, cuatro rebotes y una asistencia que dio sin querer a Brussino en el tercer cuarto cuando intentaba hacerse con un balón perdido en la pintura rival. Cuando no estaba sobre la pista en el último asalto el UCAM de Murcia se situó a 10 puntos a falta de cuatro minutos. Pero entonces volvió el DJ para una última canción con la que despedir la fiesta. La renta se volvió a estirar y el triunfo rojillo se certificó con una gran actuación de DJ Seeley, que se encargó de ponerle la música a la velada de la tarde de ayer en el Príncipe Felipe.