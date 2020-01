El USJ Fénix se enfrenta al colista este domingo en Zaragoza 

Universidad San Jorge Fénix se enfrentará este domingo al colista del grupo de la DHB, el XV Murcia. Los murcianos no han podido ganar ninguno de los partidos disputados esta temporada. Por su parte, los zaragozanos vencieron en el partido de la primera vuelta por 0 a 85. El partido será el domingo, a partir de las doce del mediodía en el estadio de rugby del CDM David Cañada.

Con prudencia afronta el partido el cuadro de Jorge Molina: "El que no hayan ganado ningún partido no quiere decir que lo pongan fácil. Cada partido que juegan lo hacen mejor. Vamos a centrarnos en seguir en la línea ascendente de juego que llevamos en los últimos partidos. A seguir mejorando nuestros sistemas con jugadores que no juegan tanto y que merecen el premio de jugar en casa y de titulares. Hay que combinar aspectos como el cansancio y recuperación con la competitividad, para preparar el tramo final de la competición, que tiene pinta de que va a ser intenso. Allí necesitaremos a toda la plantilla a la cien por cien”