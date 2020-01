Lamúa (Casademont Zaragoza): «El PAOK es un rival distinto pero muy peligroso"

El entrenador ayudante de Porfirio Fisac en el Casademont Zaragoza, Sergio Lamúa, declaró ayer que el objetivo contra su rival de este miércoles 29, el PAOK Salónica, es lograr la victoria para asegurar matemáticamente el factor pista a favor en la primera eliminatoria de octavos de final.

"Tenemos que intentar demostrar que queremos certificar el factor cancha a favor en la primera eliminatoria. En su pista nos pasaron por encima durante muchos minutos del partido y por eso tenemos que ser conscientes de que tendremos que hacer las cosas muy bien para que eso no vuelva a ocurrir. Esa debe ser nuestra máxima motivación", aseguró en rueda de prensa este martes.

Lamúa descartó una posible relajación de la plantilla del conjunto aragonés por enfrentarse al colista del grupo D, porque considera que el equipo está respondiendo "muy bien" hasta ahora y que frente a los griegos "no va a ser diferente", ya que desde el cuerpo técnico se van a encargar "de que no haya relajación".

"El jugador saldrá al cien por cien concentrado. Creo que haremos un buen partido siempre y cuando respetemos al rival en esas situaciones de uno contra uno y si todos jugamos como equipo. Si es así podremos hacer nuestro juego que es cuando somos peligrosos porque además nos divertimos como equipo", destacó.

"Es un equipo diferente pero muy peligroso si no haces las cosas bien, con mucho uno contra uno y con capacidad de anotación"

Además, Lamúa analizó que el club heleno es "muy distinto" al que se enfrentaron en la primera vuelta "pero peligroso si no se hacen las cosas bien" ya que ha incorporado a varios jugadores desde entonces. Destacó a Bobby Brown, "un jugador con cinco años de experiencia NBA" o Shorter. "Es un equipo diferente pero muy peligroso si no haces las cosas bien, con mucho uno contra uno y con capacidad de anotación. Tenemos que estar muy concentrados porque esas individualidades nos pueden llevar a un partido de mucho peligro si no estás concentrado", advirtió.

El técnico ayudante de Fisac también explicó que el Casademont depende de sí mismo para mantener la primera plaza que ostenta en la clasificación y que ganando los dos encuentros que restan lo conseguiría. Igualmente subrayó que la trayectoria del equipo maño habla de un trabajo "excepcional".