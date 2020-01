Porfirio Fisac: "Joventut tiene al mejor anotador y reboteador"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha destacado que su rival de este sábado, el Joventut de Badalona, cuenta en sus filas con el mejor anotador y el mejor reboteador de la Liga y que le gusta "el bloque" que tiene.

"Parece que destacan dos individualidades por encima del resto", ha señalado en rueda de prensa refiriéndose a la pareja eslovena Prepelic-Omic, para añadir que "el mejor anotador y el mejor reboteador son palabras mayores. Me gusta el bloque que tienen".

Sobre Prepelic ha analizado que cuando alguien tiene tanto talento hay que "intentar alargar su número de fallos".

"Prepelic marca el camino y tendremos que buscar alternativas, pero no es solo él nuestro objetivo. El puesto de '4' también es muy importante o el de base pese a que hayan perdido a Zisis. Eso hace que jueguen con muchos aleros ayudando en la dirección y que tengamos muchas ramas que cubrir", ha apuntado.

Fisac considera que en el conjunto badalonés todos trabajan en el mismo camino, con sobriedad, con jugadores nacionales, de cantera y todos aportando.

"Es un partido muy complicado porque tiene grandes individualidades pero lo que más destaca es la solidez del grupo", ha subrayado el preparador del conjunto "rojillo".

El técnico de Fuenterrebollo (Segovia) ha hecho un repaso del estado físico de su plantilla, que no es excesivamente optimista dado que, además de no poder contar con el lituano Renaldas Seibutis, al pívot cubano Javier Justiz "se le están haciendo pruebas para ver si tiene que pasar o no por quirófano".

Igualmente ha lamentado que el base Javi García tiene una distensión en el hombro y que D.J. Seeley está en la cama con gripe y si viaja lo haría el sábado por la mañana.

"Si a eso le sumamos que tenemos que controlar los minutos de Fran Vázquez y Rodrigo San Miguel, madrecita, madrecita que nos dejen como estamos", ha afirmado con resignación.

A pesar de los problemas físicos Fisac ha elogiado que deportivamente el grupo está "bien" y que además está teniendo "mucho acierto" aludiendo especialmente a la mejora de acierto desde el triple.

"Es algo que viene de que se están haciendo cosas muy bien en ataque", ha explicado, aunque el crecimiento del equipo se contrapone a su salud física.

"No me encuentro cómodo en el día a día porque las bajas nos hacen no tener calidad de entrenamientos. Me preocupa lo de Justiz porque es mi pívot titular y me gustaría tener a Seibutis cuanto antes porque quiero apretar a los aleros", ha reflexionado.