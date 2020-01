Nadal se atasca pero pasa a tercera ronda

No fue el mejor día posible para Rafa Nadal en lo que a las bolas de rotura se refiere. El español sufrió de lo lindo para convertir sus oportunidades ante un Federico Delbonis certero cuando sentía la presión. Pese a la sangrante estadística (ganó tres de 20 puntos de 'break'), Nadal sentenció el pase a la tercera ronda, por 6-3, 7-6 (4) y 6-1, con más sufrimiento del previsto ante un rival al que no se le hizo grande la Rod Laver Arena.

A ello ayudó también un Nadal impreciso en los momentos importantes, algo atípico en él. Ya se avistaba algo raro cuando tras 19 minutos de encuentro sólo se habían disputado dos juegos y Nadal había desperdiciado ya seis bolas de rotura. No le costó romper a la siguiente oportunidad que tuvo y ese bache pareció quedar en un espejismo, pero el atasco se agrandó en el segundo parcial.

Después de ponerse en ventaja en el marcador (6-3), Nadal se nubló ante el saque de Delbonis. Generó nueve oportunidades de 'break' en el segundo y las perdió todas. Cuando no era un saque imposible de devolver, era una derecha abierta. El zurdo argentino estaba crecido y las estadísticas mostraban un 1 de 18 en oportunidades de rotura convertidas. De sus peores encuentros en Grand Slam, apenas comparable a cuando convirtió 2 de 16 en Wimbledon 2017 ante Gilles Muller o el 5 de 25 que hizo en la final del US Open 2010 ante Novak Djokovic.

La ineficacia le llevó a un desempate saldado a su favor, pero que no despejaba las dudas que se vivían sobre el cemento australiano. Al menos no de la cara de Nadal, imbuida en concentración. Había solventado los problemas al servicio de su anterior partido y no dio opción ni de una sola bola de 'break' a Delbonis, pero a cambio se había hipotecado al resto.

Llevarse el segundo set le liberó un poco y le hizo ver al argentino cerca la derrota, lo que se tradujo en una efectividad del cien por cien en el tercer set sobre Delbonis. Le quebró dos veces, siendo especialmente fuerte la última, con un resto imposible de devolver a los pies del argentino.

En tercera ronda Nadal se enfrentará a Pablo Carreño por quinta vez en su carrera. El asturiano, que nunca le ha ganado un set al balear, venció en cuatro sets a Peter Gojowczyk.

Fernando Verdasco también superó su compromiso de segunda ronda ante el georgiano Nikoloz Basilashvili (4-6, 7-6, 6-4 y 6-4), mientras que Pedro Martínez cedió ante Daniil Medvedev (7-5, 6-1 y 6-3) y Jaume Munar no pudo con Alexei Popyrin (6-2, 7-6 y 6-2).