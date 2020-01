El Casademont encuentra la senda

El Casademont Zaragoza certificó el martes su pase a los octavos de Champions tras imponerse al JDA Dijon en un soberbio partido. El conjunto francés, ya clasificado, era líder del grupo D, pero en su camino se encontró a los zaragozanos, dispuestos a usurpar su lugar en lo más alto de la tabla. El equipo rojillo destrozó al Dijon a base de una sólida defensa y del acierto en triples para vencer por 32 puntos y asaltar la primera plaza. La defensa y la anotación exterior fueron aspectos clave el martes, pero ya venían siéndolo en los últimos encuentros del Casademont.

El conjunto zaragozano no tuvo un buen estreno en la Champions League con dos derrotas en los primeros cuatro partidos y dos victorias por solo un punto ante Besiktas y Falco KC Szombathely. Tras imponerse al Brindisi en el último partido de la primera vuelta, llegó la visita al Estudiantes, cuando el equipo rojillo consiguió cuatro victorias consecutivas en las dos competiciones que disputan los aragoneses. Desde aquel 8 de diciembre, el Casademont ha sido capaz de dejar a sus rivales en 80 puntos o menos en diez de los doce partidos que ha disputado, incluyendo la victoria ante el ‘Estu’, en las dos competiciones. Las excepciones son las dos derrotas consecutivas en Liga, primero ante Andorra (106-78) y después ante Iberostar Tenerife (99-111).

En estos últimos doce encuentros el Casademont Zaragoza ha conseguido el triunfo en nueve de ellos (cuatro en Champions y cinco en Liga Endesa) con la defensa como puntal del juego de los aragoneses. Pese a las bajas de Fran Vázquez y Javier Justiz, el equipo dirigido por Porfirio Fisac ha mantenido la intensidad en defensa levantando un muro prácticamente infranqueable en competición europea. En los últimos cinco partidos de esta, los zaragozanos han secado a sus rivales y no les han permitido superar los 80 puntos por partido (encajaron 70 frente a Neptunas y Falco, 73 ante Besiktas y Dijon y 77 ante el Bonn), incluso aunque los rojillos fueran derrotados, como en la única derrota sufrida en el Felipe en este torneo ante el equipo germano.

El momento de los tiradores

En las últimas semanas el Casademont Zaragoza parece estar viviendo un idilio con el triple. En el partido de este martes el conjunto zaragozano consiguió más puntos en esta faceta (51, con 17 de 33 convertidos), que en canastas de dos puntos (48), con un Benzing especialmente inspirado desde la línea de tres con ocho de once en lanzamientos desde la línea de tres. El alemán fue el jugador más destacado, pero no el único en anotar desde los 6.25. Seeley consiguió dos de cinco, Brussino dos de seis, Barreiro uno de tres, Alocén uno de dos lanzamientos, Ennis uno de tres y Krejci dos de dos en apenas seis minutos. Al conjunto zaragozano ya no le tiembla el pulso desde el perímetro.

En el último choque liguero ante Gran Canaria, los de Fisac convirtieron 11 de 24 triples con Brussino, Ennis y Benzing como los tiradores más acertados. En la derrota ante el Iberostar Tenerife el acierto desde la línea de tres también fue muy alto: 50%, con Seeley enchufando tres de tres. Pero más llamativo es este dato en la Champions League, donde los primeros porcentajes de acierto desde el triple fueron del 23,3% ante el Bonn, del 33,3% frente al Besiktas, y del 13,6% ante el Falco, para en los últimos choques europeos dispararse hasta el 44,4% contra Falco y Neptunas, y alcanzar el 51,5% en el partido de este martes. La defensa y el acierto de tres han sido las sendas que el Casademont Zaragoza ha tomado para abrirse paso hacia los octavos de final, y también han sido discurridas en sus últimos partidos de Liga.