El Casademont, al asalto del liderato

Casademont Zaragoza prepara su asalto al liderato del grupo D de la Basketball Champions League. Los de Porfirio Fisac dejaron prácticamente amarrada su clasificación para los octavos de final tras imponerse en el pabellón Príncipe Felipe ante el Neptunas Klaipeda la semana pasada y con un triunfo en la tarde de hoy ante el JDA Dijon en la pista del conjunto francés, el equipo zaragozano podría presentar una firme candidatura a terminar la fase de grupos en primer lugar.

El equipo rojillo no comenzó bien su andadura en Europa. Parecía que no se adaptaba a la competición. Pero poco a poco los resultados fueron llegando y esta tarde se mide al líder del grupo D de la Champions, a quien intentará destronar con un triunfo fuera de casa. El conjunto zaragozano dio un paso importante en un choque complicado lejos de su feudo ante el Falco KC Szombathely, y una semana más tarde dejó prácticamente sellado su pase a los octavos de final al volver a ganar en el Felipe tras dos derrotas consecutivas en Liga Endesa ante Andorra y Gran Canaria, con la victoria ante el cuadro húngaro de por medio. Ahora tienen los pupilos de Fisac la oportunidad de plantarse en la cima de la cumbre tras un duro y largo ascenso y terminar la primera fase de la competición enfrentándose a Brindisi y PAOK.

No obstante, la empresa que afronta el Casademont Zaragoza no es sencilla. El Dijon ha cedido en Europa en tan solo una ocasión, al igual que el equipo zaragozano, y ante el mismo rival que los rojillos: el Telekom Baskets Bonn, actual segundo clasificado con un balance de 7-4. El conjunto aragonés tratará de no dejar pasar la ocasión de sumar además la cuarta victoria consecutiva en competición europea e intentará mantener a su rival por debajo de los 80 puntos, algo que ha conseguido en sus últimos cuatro partidos de competición europea.

Por su parte, el JDA Dijon no conoce la derrota desde el 10 de diciembre de 2019, cuando cayó por un ajustado 82-81 en la prórroga ante el Falco KC Szombathely. Desde aquel partido, el conjunto dirigido por Laurent Legname ha sumado nueve triunfos consecutivos tanto en la Liga francesa como en la Champions League y además de ser líder del grupo D en la competición europea, es tercero en la LNB Pro A con un balance de 16 victorias y tres derrotas.

El equipo zaragozano tan solo tiene la baja de Javier Justiz debido a las molestias de rodilla que le hicieron perderse el último choque de Liga Endesa ante el Herbalife Gran Canaria. Por otro lado, el técnico segoviano del Casademont Zaragoza sí podrá contar con Nemanja Radovic, ya que el montenegrino evoluciona favorablemente de su esguince de tobillo. En el cuadro galo, el jugador más destacado es el base David Holston, con un promedio de 13.2 puntos, 7.4 rebotes y 16.9 por partido. El Dijon es un equipo muy compacto y físico en el que hasta seis de sus jugadores superan los 10 puntos de valoración media (Ulmer, Julien, Chassang, Solomon, Sulaimon, y el propio Holston). El equipo zaragozano tendrá que emplearse a fondo en tareas defensivas además de intentar cerrar el rebote para optar a la victoria en Francia. En este último aspecto sacan ventaja los rojillos respecto a los galos ya que el Casademont Zaragoza ha capturado en Champions League un total de 484, por los 343 del Dijon.

En el partido que se disputó en la primera vuelta en el pabellón Príncipe Felipe, la victoria fue para los pupilos de Porfirio Fisac (75-60). El combinado francés ha llevado a cabo un cambio en su plantilla en este año con la llegada del ala-pívot lituano Saulius Kulvietis (8.3 puntos y dos rebotes), que ha ocupado el lugar del estadounidense Michael Young. Una variante que ha dotado de mayor amenaza exterior a la plantilla de Laurent Legname.

Porfirio Fisac aseveró ayer en rueda de prensa que Holston y Julien, los bases galos, "marcan mucho las diferencias, son determinantes y marcan el ritmo". Asimismo, aseveró que el Dijon consta de "un poderío físico que condiciona tu ataque", a la vez que añadió que la plantilla del equipo francés es "la mejor" del grupo D.