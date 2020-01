El pelotón de aragoneses echa a rodar

Sergio Samitier (Movistar)

El momento en una de las estructuras más poderosas del pelotón mundial le ha llegado, y no por casualidad: Sergio Samitier se reveló en 2019 como uno de los ciclistas más animosos y combativos del año, dejando destellos de clase, calidad y osadía allá donde corrió, sobre todo en La Vuelta, donde se filtró y batalló en fugas y acabó 3º en la clasificación de la montaña, premio que ya había vencido en el exigente Tour de los Alpes. Pero el ciclista de Barbastro, a sus 25 años, es mucho más que pinceladas. Esa madera aún por descubrir es lo que le ha abierto la puerta del equipo Movistar y le ha catapultado a la categoría World Tour después de dos temporadas de profesional avanzando pasos y puliéndose en el Euskadi-Murías. La desaparición de la estructura vasca sembró dudas sobre su futuro, pero Samitier metió la cabeza en Movistar, donde ya rozó el salto a profesionales hace dos años. Su perfil agresivo, adaptable a terrenos montañosos o quebrados, pero sobre todo su instinto y olfato le hacen un corredor con un amplio abanico de posibilidades en un equipo como Movistar. Su objetivo será cazar por fin alguna recompensa de postín, quizá descubra el Giro de Italia, pero, ante todo, su meta será seguir progresando y definiéndose como ciclista, ya en el circuito World Tour. Junto a Jorge Arcas, participó en Calpe en las jornadas de entrenamiento de apertura de curso del equipo, antes de volver a casa, a las apacibles carreteras de la Ribagorza, para acelerar la puesta a punto. Debutará en Australia, en el Tour Down Under entre el 21 y el 26 de enero, y no será difícil verlo, después, en carreras españolas del mes de febrero (Murcia, Almería o Andalucía). Un año para abrillantar su nombre.